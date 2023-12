Perberesit:

600 gr mish i grirë

1 qepë

1 vezë

1 tufë majdanoz

2 feta bukë

Vaj për skuqje

Kripë, piper

Për kremin:

2 vezë

2 gota kos

1 gotë ujë

1 lgj miell

1 lgj gjalpë

Kripë

Pergatitja:

Mishin e grirë e bashkojmë me qepën e grirë, vezën, bukën e njomur në ujë, kripën, piperin dhe majdanozin e grirë. E punojmë mirë brumin e qofteve dhe më pas i skuqim lehtë në vaj të nxehtë. I vendosim qoftet në një tavë.

Rrahim vezët me pak miell, shtojmë kosin e holluar me pak ujë dhe e shtojmë në tavë mbi qoftet. Në fund bëjmë një spërkatje me gjalpë dhe e vendosim tavën në furrë të parangrohur derisa kremi të mpikset.