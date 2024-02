46 milionë euro shkojnë në xhepin e kompanisë Markovski për nxjerrjen e thëngjillit në TEC Manastir, e cila konsiderohet e afërt me qeverinë e SDS-së dhe BDI-së, Qeveria i jep tender 46 milionë euro Borçe Markovskit, pronar i kompanisë Markovski, e cila është i njohur në opinion si numër rekord i tenderëve të pranuar, akuzon VMRO-DPMNE.

Tenderi në vlerë prej 46 milionë eurosh është për nxjerrjen e thëngjillit në TEC Manastir, në mes të Elektrostopanstvo në Maqedoni, Ndërmarrjes Elektrike të Maqedonisë dhe filialit TEC Manastir dhe kompanisë Markovski, vjedh paratë e qytetarëve.

Sipas partisë, kontestohet se në vend që të zgjidhej oferta më e lirë, e cila ishte 100 denarë për gigaxhaul, tenderin e kishte marrë kompania Markovski me ofertën më të lartë prej 129,7 denarë për gigaxhaul, apo edhe 30 për qind më shumë se oferta më e ulët. .

Këtu ka të dhëna serioze për një krim masiv. Dhe pikërisht për këtë i bëjmë thirrje JO që të veprojë menjëherë me zërin e tij, të hapë një hetim dhe të hetojë se ku do të përfundojnë këto para?

Po ashtu, JO duhet të hetohet dhe të përgjigjet se si 6 personat Pece Matevski, drejtor i filialit TEC Manastir, Zlatko Alexovski, Dragi Krstev, Vlado Kotevski, Dimitar Petkovski dhe Vasko Josifovski, të cilët fillimisht ishin kundër këtij tenderi, më pas e kanë dhënë pëlqimin?

Sipas VMRO-DPMNE-së, SDS dhe BDI po mbyten në krim.

Qeveria e SDS-së dhe BDI-së e kriminalizoi dhe shkatërroi totalisht shtetin. Nëse JO nuk guxon të hetojë këtë krim, u themi se qeveria e ardhshme e VMRO-DPMNE-së do ta hetojë të gjithë rastin dhe të gjithë të përfshirët do të mbajnë përgjegjësi.

Nuk kalon ditë me qeverinë e SDS-së dhe BDI-së pa ndodhur ndonjë skandal, aferë apo krim. Nuk ka qenë më keq me SDS dhe BDI. Është e rëndësishme t’i mposhtim ato.