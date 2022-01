Moti sot do të jetë me vranësira mesatare, ndërsa gjatë pasdites do të rriten vranësirat, posaçërisht në pjesën verilindore të vendit.

Temperatura minimale do të jetë nga 0 deri 6 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 12 deri 18 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i nëjtë, me diell dhe me vranësira mesatare gjatë pasdites ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 15 gradë celsius.

Gjatë tre ditëve moti do të jetë me vranësira mesatare dhe do të fryjë erë në drejtim verior.