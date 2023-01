Moti sot do të jetë pjesërisht me vranësira me reshje shiu, borë në male dhe në zonat më të larta. Në orët e paradites në pjesët perëndimore reshjet do të kalojnë në borë në disa zona më të ulëta.

Në pjesët juglindore reshjet do të jenë të rrëmbyeshme. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare.

Në Shkup moti do të jetë me vranësira të pjesshme me reshje të kohëpaskohshme shiu, sidomos paradite. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor