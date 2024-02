Nuk do të komentoja zhvillimet në partitë e tjera. Dëgjova për këtë mundësi gjatë ditës së djeshme. E inkurajoj zotin Ahmeti që të përfshihet në një garë të tillë – thotë kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski sot nga vizita në terren për të inspektuar aktivitetet ndërtimore në Ohër, kërkoi koment për pjesëmarrjen e mundshme të kryetarit të BDI-së, Ali. Ahmeti në garë për president të Maqedonisë.

Mickoski apeloi dhe këshilloi Ahmetin që të mos fshihet pas teksteve të porositura që paguhen me para publike nga zyra e bashkëpunëtorit të tij më të afërt, por nëse tashmë ka ambicie të tilla, të dalë dhe t’i shpallë publikisht.

Më shqetëson që, ndoshta do ta këshilloja, nëse këshilla ime do të më thotë diçka, të mos e publikojë në portale që paguhen nga zyra e bashkëpunëtorit të tij më të ngushtë. E vlerësoj që duhet të dalë, të inkurajohet dhe të shpallë vetë kandidaturën, nuk ka nevojë të fshihet. Pra, nëse vlerëson se do të arrijë një rezultat që do të jetë domethënës, atëherë pse të fshihet pas teksteve të tilla të porositura në portale që bashkëpunëtori i tij i financon me para publike – tha Mickoski.

Mesazhi dhe këshilla ime, shtoi Mickoski, do të ishte se kjo është një mundësi e madhe për një pension të pamerituar politik.