Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në emisionin “24 Analizë” në televizionin 24, ka theksuar se duhet përgjegjësi për ata që luajnë futboll nëpër zyra.

“Më 24 prill kandidati i VMRO-DPMNE-së ka rezultat të shkëlqyeshëm në krahasim me kandidatin e LSDM-së, krijohet një valë, demotivim, më 8 maj ndeshje 61 deputetë, skenar i vërtetë. A e dini se cilat do të jenë pritshmëritë e votuesve nga ata 61 deputetë? Ne do të duhet të menaxhojmë zemërimin në vend sepse fillimisht duhet të kërkojmë llogari ata që luajnë futboll në zyrat e paguara nga qytetarët. Janë pritshmëritë e qytetarëve me të cilat po luajnë dhe po poshtërojnë, që po këndojnë këngë në zyrat e qeverisë që ne i paguajmë. Këto do të jenë pritjet e qytetarëve”, thotë Mickoski.

Presidenti Mickoski vazhdoi dhe shtoi se pritjet e qytetarëve janë që të përgjigjen ata që këndojnë këngë, luajnë futboll dhe i poshtërojnë.