Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, dje në emisionin Analizë në TV 24 tha se nuk e pranon tezën se nëse VMRO-DPMNE është për Bashkimin Evropian, atëherë ai duhet të votojë për amendamentet kushtetuese.

Sa i përket rrugës, nuk e pranoj tezën që nëse je për Bashkimin Europian, atëherë voto amendamentet kushtetuese. Jo, vendosi Mickoski.

Mickoski theksoi se më herët kur qeveria kishte kontrata, nuk kishte rëndësi se çfarë mendonte VMRO-DPMNE për amendamentet kushtetuese, por kur u duheshin për ndryshime kushtetuese, atëherë VMRO-DPMNE ishte e rëndësishme për ta, duke theksuar se po të kishin dëgjuar VMRO-DPMNE atëherë shteti nuk do të ishte në këtë situatë.

VMRO-DPMNE është e rëndësishme për ju tani, por ku ishit kur i sollët këto kontrata dhe na bëre me dorë këtu në vend, ndërsa VMRO-DPMNE po ju ofrohej juve dhe vullnetit të qytetarëve disa muaj më parë në zgjedhjet lokale. ishte e qartë se duhet të ketë zgjedhje të parakohshme dhe se duhet të ketë ndryshim të qeverisë në Maqedoni. Atëherë ju i shpërfillët të gjitha këto, dhe tani papritmas VMRO-DPMNE është e rëndësishme për ju. Dhe nuk gjetët as 5 minuta për të dëgjuar VMRO-DPMNE, për të parë se çfarë mendon VMRO-DPMNE, tha Mickoski

Sepse nëse atëherë do ta kishit dëgjuar VMRO-DPMNE-në, nuk do të gjendeshim në këtë situatë, sepse pas atij francez do të vinte një propozim i ri, thotë Mickoski.