Ju kujtohet 6 vite e gjysmë më parë ata filluan fushatën e tyre kur thanë se do t’i jepnin jetë Maqedonisë. Në vend të jetës për të gjithë, shoqëri për të gjithë, ata sollën jetë për ata pak që sot janë në krye të LSDM-së dhe BDI-së, dhe për të gjithë ne të tjerët sollën ferr të vërtetë. Kur të flas për ferrin e vërtetë, do t’ju kujtoj disa nga premtimet e tyre. Ata thanë se do të kishim shëndetësi evropiane. Dhe as E nuk mbeti nga sistemi shëndetësor evropian. Në fakt është një E, dhe ato janë eurot që na janë vjedhur nga sistemi ynë shëndetësor dhe tani janë në xhepat e disave përmes tenderëve të montuar, thotë Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së para qytetarëve të komunës së Demirit. Hisar në kuadër të fushatës presidenciale.

Mickoski shtoi se LSDM i solli ferrin edhe arsimit edhe bujqësisë, duke theksuar se nxënësit ende nuk kanë tekste edhe pse është fundi i vitit shkollor dhe nuk ka asgjë nga blerja e garantuar dhe çmimet për fermerët.

A ju kujtohet që thoshin se sistemi arsimor ishte si në vendet shumë të zhvilluara evropiane. Por cili është realiteti? Fatkeqësisht, shumica e nxënësve tanë nuk kanë marrë libra nga të cilët mund të mësojnë dhe për fat të keq, disa prej tyre nuk kanë marrë libra ende kur përfundon viti shkollor. A ju kujtohet që fermerëve u premtuan blerje, u premtuan çmim të garantuar, subvencione më të larta dhe çfarë bënë? As blerje e garantuar dhe as çmim i garantuar, arat janë të shkatërruara, njerëzit janë dëbuar. Ky është realiteti që ata sollën në Maqedoni, nga ajo jetë e premtuar, sollën ferrin.

Presidenti Mickoski theksoi se Maqedonia qeveriset nga treshja Ahmeti, Grubi dhe Osmani, duke thënë se kjo duhet të ndalet fillimisht më 24 prill e më pas më 8 maj.

Maqedonia menaxhohet nga BDI, sipas parimit të tanishëm. Dhe këta të poshtër nga partia e LSDM-së, e cila në fillim të viteve të 90-ta ishte e madhe, parti që mund ta ketë ruajtur deri diku dinjitetin e saj, sot janë shndërruar në një pleh të zakonshëm të treshes Ahmeti, Grubi dhe Osmani. Parimi i qeverisjes së Maqedonisë siç ka qenë deri më tani nënkupton që Artan Grubi si zëvendëskryeministër dhe familja e tij të fitojnë gjithnjë e më shumë prona në qendrat e vendbanimeve të mëdha në Maqedoni. Bujar Osmani si Ministër i Punëve të Jashtme vazhdon ta shesë dhe ta nënçmojë e poshtërojë Maqedoninë dhe ta përçajë identitetin maqedonas kudo që mundet dhe kujt mundet, sikur ta trashëgoi nga të parët e tij. Dhe së fundi, në fund, personazhi kryesor në këtë tregim është Ali Ahmeti, siç e shohim në vilajetin e tij, haciendat e tij në Zajas, duke u kënaqur si ndonjë sheik i Lindjes së Mesme që andej qeveris Maqedoninë. Duhet të ndalet. Duhet të themi mjaft, kjo duhet të ndalet fillimisht në 24 prill dhe më pas në 8 maj. ka thënë Mickoski.

Mickoski theksoi se vlerësimi i tij, i VMRO-DPMNE-së dhe i Gordana Siljanovska Davkovës është tre herë më i lartë se ai i LSDM-së, Kovaçevskit dhe Pendarovskit, pikërisht për këtë edhe vetë Pendarovski frikësohet, duke theksuar se për disa javë nga tash do të mbajti përgjegjësi për grabitjen e popullit.

Pendarovski ka frikë se për disa javë nga sot do t’i hapim fletoret, do t’i lirojmë institucionet dhe do të shohim se çfarë kanë bërë këto 6 vite e gjysmë. A është vërtet e vërtetë apo jo ajo që tha Stevo që të paktën nuk ka vjedhur ndryshe nga të tjerët? Stevo dhe të afërmit e tij janë të frikësuar sepse duhet të lahen hesapet, duhet të vijë përgjegjësia, ndryshimet në kodin penal janë turp për liderët, tha Mickoski dhe u tha se do të mbajnë përgjegjësi pas 8 majit për gjithçka që ia bënë popullit dhe e grabitën.