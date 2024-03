Kalın do të takohet me shefin e CIA-s, William Burns, në Washington DC dhe do të ketë takime në Shtëpinë e Bardhë, Kongres dhe Departamentin e Shtetit. Krahas marrëdhënieve dypalëshe, në agjendë do të jetë edhe lufta kundër organizatave terroriste si PKK, DEASh dhe organizata terroriste FETO.