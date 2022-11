Mediat në Amerikën Latine vazhdimisht i dedikojnë artikuj liderëve të botës së krimit që operojnë në vendin e tyre. Së fundmi, Infobae.com ka shkruar një artikull për Dritan Rexhepin, të cilin e konsideron mbretin e ri të kokainës. Artikulli i plotë: “Mbreti i kokainës”, siç njihet bosi shqiptar i drogës Dritan Rexhepi, vepron nga një burg në Ekuador. Një raport i fundit i publikuar nga media britanike The Economist , shkruan se Rexhepi “është modeli i suksesshëm i emisarit kriminal ballkanik të kokainës në Amerikën Latine”, pasi ai është udhëheqës i një strukture të sofistikuar për trafikun e drogës nga Amerika e Jugut në Evropë, madje u dha ryshfet autoriteteve, që nga viti 2014 kur u arrestua. Rexhepi po vuan dënimin me 13 vite burg për trafik droge. Ai u dënua më 10 prill 2015, megjithëse autoritetet e arrestuan në vitin 2014 në një operacion të quajtur Los Balcanes. Rexhepi u arrestua në Quito, në atë operacion që rezultoi në sekuestrimin e 278 kilogramëve kokainë. Shqiptari hyri në Ekuador me dy identitete të rreme dhe ndryshoi imazhin e tij, ndaj autoriteteve të vendit iu desh të zgjidhnin identifikimin me gjurmë gishtash dhe zbuluan se ishte Rexhepi, i cili tashmë ishte në kërkim nga Europol. Aktualisht ndaj Rexhepit ka dy kërkesa për ekstradim, njëra nga Shqipëria dhe tjetra nga Italia , por njëra prej tyre do të hyjë në fuqi me përfundimin e dënimit në Ekuador. Shqiptari është në kërkim edhe në Belgjikë dhe së fundmi është akuzuar se ka urdhëruar dhe organizuar, nga qelia, rrëmbimin e një 49-vjeçari në Shqipërinë qendrore në shkurt të vitit 2020. Viktima nuk u gjet kurrë dhe supozohet se ka vdekur. Autoritetet italiane akuzojnë gjithashtu Rexhepin se ka urdhëruar të paktën dy vrasje të tjera gjatë qëndrimit në burg, në Ekuador dhe Shqipëri. Shqiptari ka mohuar përfshirjen e tij në këto krime. Kapo shqiptar ishte i burgosur në një burg në Guayaquil, por që nga viti 2017 ai ndodhet në burgun Latacunga , ku ndodhi një nga masakrat më të fundit që përfundoi me vrasjen e 16 personave, përfshirë Leandro ” el boss” Norero, një tjetër trafikant droge. Sipas Balkan Insight , Rexhepi është kreu i një federate kriminale transnacionale të trafikantëve shqiptarë të drogës që ka derdhur kokainë me vlerë qindra milionë euro nga Amerika e Jugut në Evropë. Operacionet e Rexhepit, që nga viti 2014 në kohën e qeverisë së Rafael Correas , do të vazhdonin nga burgu sepse ai kishte akses në celular, ndonëse autoritetet kanë mohuar që kapo të ketë pajisje celulare në qeli. Megjithatë, qindra objekte të ndaluara hyjnë në burgjet e Ekuadorit, nga telefonat celularë, paratë, madje edhe municionet dhe armët e kalibrit të lartë. Rexhepi ka qenë i lidhur me kartelin shqiptar Kompania Bello. Në shtator 2020, siç raportohet nga autoritetet evropiane, operacione të ndryshme në Evropë dhe Lindjen e Mesme çuan në arrestimin e 20 të dyshuarve. Sipas Europol, Kompania Bello kontrollonte të gjithë zinxhirin e importit të drogës. Balkan Insight kishte akses në disa dokumente të gjykatës italiane që identifikonin Rexhepin, tani 41 vjeç, si “mbreti i padiskutueshëm ” i Kompanisë Bello, me akses në sasi të pafundme kokaine. Kompania Bello është një kartel i përbërë nga 14 banda kriminale shqiptare të përfshira në trafikun e drogës dhe, sipas autoriteteve, ka operuar që nga viti 2014 në Ekuador, Holandë, Belgjikë, Shqipëri dhe Itali, siç është publikuar në nëntor 2021 nga The Wall Street Journal. Objektivi i kësaj mafie, sipas prokurorëve italianë, “ishte shtrirja e kontrollit mbi trafikun ndërkombëtar të drogës dhe rritja eksponenciale e fitimeve të anëtarëve të federatës”. Karteli do të kishte përfituar nga marrëdhënia e tij e privilegjuar me prodhuesit e kokainës në Amerikën e Jugut. Sipas disa raporteve nga Kombet e Bashkuara dhe Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, dihet se Kolumbia dhe Peruja, të dyja në kufi me Ekuadorin, janë prodhuesit më të mëdhenj të kokainës në rajon. Kjo marrëdhënie i lejoi anëtarët e Kompania Bello të eksportonin sasi të mëdha droge nga Amerika e Jugut në portet holandeze dhe belge. Sipas WSJ , Rexhepi e kishte marrë kokainën nga Kolumbia përmes një shoku të burgosur. Shqiptari përdorte një celular të fshehur dhe organizonte dërgesa miliona dollarëshe në kontejnerë që arrinin në porte të ndryshme të Holandës. Me fitimet nga trafiku, ai urdhëroi sulme kundër kundërshtarëve të tij. Përveç historisë së tij kriminale, Rexhepi njihet edhe për arratisjet e tij. Ai madje është arratisur nga burgu më shumë herë se trafikanti meksikan i drogës Joaquín Guzmán Loera , i njohur më mirë si El Chapo Guzmán . Mafia shqiptare në Ekuador Sipas portaleve të ndryshme informative, ardhja e shqiptarëve në Ekuador daton në fillim të viteve 2010. Shumica e tyre jetojnë në Guayaquil me identitete të rreme për të shmangur persekutimin në Shqipëri. Shqiptarët dhe mafia ballkanike besohet se kanë fituar ndikim në tregtinë ndërkombëtare të drogës. Kjo përkon me një hetim të kryer nga media dixhitale Plan V e Ekuadorit, e cila në vitin 2019 zbuloi tashmë operacionin e mafies shqiptare në vend. E gjithë kjo ndodhi gjatë mandatit të Rafael Correas, i cili qeverisi Ekuadorin midis 2007 dhe 2017. Sipas hetimeve gazetareske, grupet kriminale shqiptare kanë mbërritur në vend mes viteve 2014 dhe 2015. Ata janë tërhequr nga mundësia për të vendosur kontakte të drejtpërdrejta me kartelet e Kolumbisë, Bolivisë, Venezuelës, ndër të tjera. Përveç kësaj, Ekuadori është konsideruar si një vend i pambrojtur i rrënuar nga korrupsioni, i cili u lejon anëtarëve të këtyre mafieve të blejnë dokumente mashtruese, si karta identiteti dhe pasaporta. Një hetim nga e njëjta media zbuloi se midis 2017 dhe 2019, me Lenín Moreno në pushtet, 56 shqiptarë të lidhur me aktivitete të paligjshme hynë në Ekuador duke përdorur fasadat për të qëndruar në vend. Disa thanë se erdhën për turizëm, biznes apo për të banuar. Ndikimi i mafies shqiptare në Amerikën Latine shihet në shtimin e dërgesave drejt Durrësit , një qytet port në Shqipërinë perëndimore, ku është sekuestruar më shumë se një ton koainë e fshehur në kuti bananesh. Droga që niset nga Guayaquil, sipas informacioneve nga autoritetet, zakonisht fshihet në kontejnerë. Mafia shqiptare fiton kontrollin e rrugëve të dërgesës së drogës në të njëjtën kohë që në Guayaquil ka një luftë mes bandave kriminale që kërkojnë të punojnë me gangsterët shqiptarë. Bandat vendase luftojnë për epërsi për të punuar me shqiptarët dhe për të marrë pjesën e tyre në biznesin fitimprurës të paligjshëm, sipas një hetimi të fundit nga media angleze The Telegraph. Me këtë betejë të ashpër, Guayaquil është bërë një nga 50 qytetet më të rrezikshme në botë. Sipas mediave britanike, shqiptarëve u duhen bandat ekuadoriane për t’i ndihmuar në transportin e kokainës dhe sigurimin e tyre. Burimet e inteligjencës ekuadoriane që folën për The Telegraph thanë se “shqiptarët bashkëpunojnë me banda të ndryshme në pika të ndryshme të zinxhirit të furnizimit, por ata që kanë më shumë territor, më shumë armë dhe më shumë kontroll bëhen partnerët e preferuar”. Edhe gangsterët shqiptarë i bashkojnë fëmijët që të mësojnë të jenë vrasës. Ata premtojnë se të armatosurit më të mirë do të udhëtojnë në Evropë. Të miturit, të cilët fillojnë në botën e krimit që në moshën 10-vjeçare, trajnohen në gjykatat e lagjeve të varfra të Guayaquil.