Kapet në Santa Marta shtetasi shqiptar i njohur ndryshe si “Niko” ose “El Gordo”, i akuzuar për aleanca me trafikantët kolumbianë të drogës. Ai kërkohej në më shumë se 180 vende dhe do të konsiderohet një objektiv me vlerë të lartë nga autoritetet franceze, Europol dhe Interpol.

Prokuroria dhe Policia arrestuan në Santa Marta (Magdalena) shtetasin shqiptar Besnik Nikolli, i njohur si alias “Niko” ose “El Gordo”, i cili prej tetorit 2021 kërkohet nga autoritetet franceze nëpërmjet një kartele të kuqe të Interpolit për krimin e trafikut të drogës. I arrestuari do të përfshihej gjithashtu në krime të pastrimit të parave dhe kërkohej në më shumë se 180 vende.

Nga informacionet që posedonte organi hetimor përcaktohej se alias ‘Niko’ ishte në shërbim të strukturave të trafikut të drogës që kryejnë krime në Francë, Shqipëri, Holandë dhe Gjermani.

Me sa duket, prania e tij në Kolumbi synonte të krijonte kontakte me rrjetet e trafikut të drogës. Këto veprime do ta kishin bërë të arrestuarin të konsiderohej një objektiv me vlerë të lartë për Europolin, Interpolin dhe autoritetet franceze./top-channel.tv