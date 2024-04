Zgjedhjet! Zgjedhjet janë një kohë kur fillon të matet shprehja e vullnetit të qytetarëve. Kur qytetarët votojnë, ata i japin ose i heqin besimin një opsioni të caktuar politik për të qeverisur ata dhe Maqedoninë. Është një akt i zgjedhur racional dhe social. Votimi është një demonstrim dhe dëshmi e pjekurisë së demokracisë. Këtë vit në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare është e qartë se do të votohet për liderët e popullit (kryetar i shtetit dhe përfaqësues në dhomën më të lartë legjislative – Kuvendi i Maqedonisë). Do të votohet për drejtuesit e çështjeve sociale dhe shtetërore – shkruan Sotir Kostovski.

Ai shton:

Është e vetëkuptueshme ose, më saktë, supozohet se duhet të zgjedhim më të mirën. Dhe cilat janë më të mirat? Ata që dinë më mirë të udhëheqin, menaxhojnë dhe sundojnë. Një krahasim i vogël mund të jetë i dobishëm: nëse grada e gjeneralit duhet t’i besohet më trimave dhe më të talentuarve në fushën e profesionit ushtarak, ose nëse pozita e gjyqtarit duhet t’i lihet atij që është më i paanshëm, atëherë është logjike që qeveria t’ia besonte më të virtytshmit, më të mençurit dhe më të aftëve. Pse mendoj se kjo ka më shumë kuptim në politikë? Sepse qëllimi përfundimtar i pushtetit politik është virtyti dhe vetëm virtyti! Dhe si është më e përshtatshme për të arritur tek ajo? Përmes mençurisë (kë do të votoni, kujt do t’i jepni besimin tuaj).

Drejtuesit politikë të paaftë, të paaftë, të korruptuar (të korruptuar) dhe të pamoralshëm nuk kanë vizion, nuk marrin parasysh të mirat dhe interesat publike dhe të gjera shoqërore dhe thjesht nuk mund të udhëheqin popullin. Me të tilla nuk ka stabilitet politik, prosperiteti ekonomik është i paarritshëm dhe pasiguria sociale është një realitet i shëmtuar dhe shqetësues. Drejtuesit e korruptuar dhe të pamoralshëm lejojnë elementë të ndryshëm antisocialë apo kriminalë të kapin institucionet dhe të ndjekin interesat e tyre në kurriz të përgjithshëm, shtetëror dhe kombëtar.

Në këto zgjedhje qytetarët duhet të bëjnë një hap drejt fitores ndaj korrupsionit. Me qëndrimin e tyre aktiv ndaj votimit (Dilni dhe votoni! Vendosni për veten tuaj, për familjen tuaj dhe për vendin tuaj!) ata krijojnë një atmosferë sociale dhe një mjedis të një kulture autentike demokratike pluraliste.

Vetëm në këtë mënyrë janë të mundshme ndryshimet dhe reformat do të ecin më shpejt se burokratët e paaftë dhe të korruptuar shtetërorë dhe politikë.

Vetëm kështu Maqedonia do të jetë shtet i qytetarëve të saj (i imi, i juaji, i yni – Maqedonia). Le të krijojmë një shtet të qytetarëve të lirë, të lumtur dhe të përmbushur – një botë të re, në të cilën qytetarët do të jenë të tyret. Sot dhe më 8 maj do të ulet Shenjtëria e Tij qytetari votues – gjyqtari suprem, i cili këtë herë numëron rreth 1.814.000 jur-votues. Arma më e fortë për secilin prej tyre është fleta e votimit. Përdoreni dhe bëni kryengritje zgjedhore! Maqedonas, dilni të votoni, zgjidhni dhe vendosni! Vetëm kështu do të jemi të gjithë krenarë, dinjitoz dhe do të krijojmë një botë të re.

Dil o Maqedoni, voto dhe vendos!