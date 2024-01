Edhe këtë vit do të vazhdojë tradita shekullore e vendosjes së kryqit në ujërat e shenjta. Mitropolia Ortodokse e Shkupit nën KOM-OA do të organizojë shenjtërimin tradicional të ujërave të lumit Vardar dhe aktin e vënies së Kryqit të Shenjtë.

Siç thanë për MIA-n nga Mitropolia Orthodokse e Shkupit, këtë vit janë regjistruar 157 qytetarë në përpjekje për të kapur kryqin që do të vendoset në lumin Vardar.

Kremtimi i festës së Ujit të Bekuar do të fillojë në ora 09:00 me liturgji hyjnore ipeshkvijore në tempullin “Lindja e Shën Mërisë”, me të cilën do të drejtohet kryepeshkopi i Kishës Orthodokse Maqedonase – Kryepeshkopata e Ohrit z.. Stefan.

Pas përfundimit të liturgjisë, në ora 11:30, kreu i KOM-OA z. Stefani së bashku me klerin në kortezh do të drejtohen te ura “Sloboda”, ku rreth orës 11:45 do të fillojë “Bota e Ujit” dhe pak minuta pas orës 12:00 kryepeshkopi do të vendosë kryqin në lumin Vardar.