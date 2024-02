BDI dhe SDS kanë 7 vite në pushtet dhe nuk kanë ndërtuar asnjë metër autostradë. Ata luajtën vetëm në tunelet e autostradës Demir Kapi-Smokvicë, të cilën e zbatoi qeveria e kaluar e VMRO-DPMNE-së. Autostrada nga Kërçova në Ohër është bërë një sagë e pafund. Për 7 vite pushtetarët e BDI-së dhe SDS-së nuk e ngritën gishtin. Thjesht rritën çmimin, bënë anekse të reja, zgjatën afatet dhe kryesisht kërkonin justifikime. Dështoi edhe premtimi i “Stani Blagoj të sheh Sala Bochvarski” se autostrada do të jetë gati në janar 2024.

Duket qartë se nuk kanë personel për të realizuar as projektet infrastrukturore që u lanë si trashëgimi nga qeveria e mëparshme, me konstruksione financiare, madje edhe me fazën tjetër të zbatimit.

Prej 5 vitesh ndërtojnë edhe 2 kilometrat “epike” deri në Bllacë, të cilën e shpallën me pompozitet. Për ndërtimin e korridoreve shpenzuan 250 milionë euro dhe përveç fotografive, tabelave, festimeve të shtrenjta ende nuk ka asgjë. Nuk ka fillim ndërtimi, as lopata asfalti, as tamping.

Por nuk është katastrofike vetëm në fushën e infrastrukturës rrugore. Në trafikun ajror, ne lexojmë një rresht për punë partie, një rresht për rrahje në një kullë kontrolli, një rresht për zënka, një rresht për reklama false. Trafiku hekurudhor pothuajse është zhdukur. Ndërsa Kovaçevski dhe Boçvarski fantazojnë për hekurudhat e shpejta, në Maqedoni edhe ato pak linja ndërkombëtare janë shfuqizuar. Për shkak të statikës së shqetësuar të shtyllës së urës, treni për në Gjevgjeli me muaj të tërë ka qarkulluar me transport të kombinuar, pak tren, pastaj pak këmbë, pastaj pak furgon, pastaj përsëri tren. Treni nga Shkupi në Manastir ka udhëtuar gjithë ditën, pastaj e kanë reduktuar, saqë ka arritur në atë nivel nga mungesa e lokomotivës, e kanë anuluar. Treni 4-5 vitet e fundit nuk qarkullon nga Shkupi për në Kërçovë dhe Koçan dhe hekurudhat po rrënohen.

Kjo është vetëm një pjesë e fatkeqësisë me të cilën po përballet Maqedonia në infrastrukturë për shkak të BDI-së dhe SDS-së. Nuk ka qenë kurrë më keq. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme t’i mposhtim ata!