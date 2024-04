Unë kam premtuar se do të fitojmë së paku 100 mijë vota, po fitojmë me 170 mijë, tha lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijn Mickoski, pas fitores së profesoreshës Gordana Siljanovska-Davkova në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale.

Sipas tij, ata janë nënvlerësuar nga kundërshtari dhe mendon se më e keqja është kur nënvlerëson një person.

Ne treguam dhe dëshmuam se Maqedonia e ka dhe do ta ketë për një kohë shumë të gjatë. Unë premtova shumë gjëra dhe të gjitha u bënë. Na sulmuan nga brenda, na kërcënuan, tentuan të ndajnë Maqedoninë dhe të kaluarën. Ata përdorën struktura nga e kaluara e VMRO-DPMNE-së për të na sulmuar, por ne duruam, sepse besuam dhe sepse ju ishit me ne, theksoi kryetari i VMRO-DPMNE-së.

Mickoski tregoi se ky ishte rezultati më i mirë që partia e tij ka pasur nga pozita e opozitës. Sipas tij, “cunami është ngritur dhe u qëndron mbi kokë”, duke iu drejtuar partive në pushtet.

Duhet të pasohet një karton i kuq më 8 maj. Sonte ka vend edhe për kënaqësi, por duhet të ndaj edhe ndjenjën e shqetësimit për kushtet e këqija në vend. Jam i vetëdijshëm dhe kam nevojë çdo ditë që ai është me mua për të dhënë rezultate të shpejta. Populli ka nevojë për rezultate të shpejta. Kemi shumë punë përpara për të luftuar për jetën, tha ai.

Unë u drejtoj të gjithëve dhe kërkoj mbështetjen tuaj. Dhe ata që dolën dhe votuan për qeverinë, dua ta dini se nuk do të ketë hakmarrje ndaj askujt. Ky nuk ishte qëllimi im, as politika ime. Unë i respektoj besimet tuaja. Vetëm ata që kanë mëkatuar kundër ligjeve dhe popullit duhet të kenë frikë. Epo ata do të përgjigjen, shtoi lideri i VMRO-DPMNE-së.