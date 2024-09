Kryeministri Hristijan Mickoski, i cili ndodhet për një vizitë pune në Bruksel, mori pjesë në drekën e punës të organizuar nga kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së bashku me liderë të tjerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në një postim në profilin e tij në FB, kryeministri Mickoski theksoi se fokusi i agjendës së drekës së punës ishte Plani i Rritjes së Ballkanit Perëndimor të Komisionit Evropian.Theksova se rajoni dhe vendi janë lodhur duke lënë anash dhe pengesa që janë dypalëshe dhe nuk janë pjesë e kritereve objektive për anëtarësim në Union dhe se duhet të bëhen përpjekje më të mëdha për të sjellë besim dhe kredibilitet në të gjithë procesin, theksoi Mickoski. postimin.

Kryeministri thekson më tej se ka ripërsëritur përkushtimin tonë për arritjen e qëllimit strategjik – anëtarësimin në Union dhe progresin e bazuar në kritere reale dhe të qëndrueshme.

Më herët, në një njoftim në platformën X pas takimit, von der Leyen deklaroi se të gjashtë vendet partnere nga Ballkani Perëndimor i përkasin Evropës.

Kjo është ajo që ne po punojmë. Paralelisht, ne po i afrojmë ekonomitë dhe tregjet e tyre me tonat me Planin tonë të Rritjes prej 6 miliardë eurosh për rajonin, tha Von der Leyen në njoftim.

Vitin e kaluar, Komisioni Evropian promovoi Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor, në kuadër të të cilit u krijua Instrumenti për Rritje dhe Reforma, në vlerë prej gjashtë miliardë eurosh të destinuara për reforma dhe projekte që lidhen me sferën socio-ekonomike dhe të drejtat themelore. Synimi i planit është që banorët dhe ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor të ndjejnë përfitimet e anëtarësimit në BE edhe para se të anëtarësohen në Union.

Përveç Mickoskit, në drekën e punës me von der Leyen morën pjesë edhe kryeministrat e Shqipërisë, Edi Rama, Kosovës, Albin Kurti dhe Malit të Zi, Milojko Spajic, kryetarja e Këshillit të Ministrave të Bosnje-Hercegovinës, Borjana Kristo dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Mickoski sot pasdite në Bruksel pati takime edhe me kryetarin e Këshillit të BE-së, Charles Michel, me Komisionerin Evropian për Zgjerim dhe Politikë të Fqinjësisë, Oliver Varhey, si dhe me shefin e Drejtorisë së Përgjithshme për Fqinjësi dhe Negociata të Zgjerimit (DG NEAR). , Gert Jan Köpmann.

Në takimet u diskutua për perspektivën evropiane të rajonit dhe Maqedonisë.

Biseduam për të ardhmen evropiane të rajonit dhe potencialet tona. Evropa po, bazuar në kritere objektive dhe realiste, theksoi Mickoski në mes me Charles Mishel.

Mickoski në takime theksoi se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian duhet të bazohet në një proces në të cilin do të vlerësohen të arriturat, e jo çështjet bilaterale.

Theksova se duhet të forcojmë institucionet dhe kapacitetet dhe nuk mund të pranojmë më ultimatume. Ne mbetemi konstruktiv dhe të fokusuar në gjetjen e zgjidhjeve, por pa bërë sakrifica si në të kaluarën.

E kemi konfirmuar përkushtimin e Qeverisë për respektimin e standardeve dhe vlerave të Bashkimit Evropian, ka shkruar Mickoski pas takimit me Kopman.

Gjatë vizitës së tij në Bruksel, kryeministri shoqërohet nga ministrat e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucinski dhe ministrat e Çështjeve Evropiane, Orhan Murtezani.