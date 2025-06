Sipas këtij vendimi që hyn në fuqi nga mesnata, Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 do të shtrenjtohen për 1.5 denarë, ndërkaq Eurodisel për 1 denarë për litër.

Me këtë vendim, çmimi nga mesnata i benzinës do të jetë 77.5 denarë, benzinës 98+ do të jetë 79.5 denarë, ndërkaq çmimi i Dizelit 73 denarë për litër.

Ndryshime do të ketë edhe vaji ekstra i lirë. Do të shtrenjtohet për 2 denarë dhe me këtë çmimi për litër do të jetë 72 denarë.

Ndërkaq mazuti do të jetë 41.7 denarë.