Seksioni i autostradës Farish – Drenovë, si pjesë e autostradës Gradsko – Farish, u hap sot për trafik. Investimi kap vlerën e 44.7 milionë eurove dhe, siç theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski, ky ishte seksioni i dytë më i vështirë për t’u punuar, pas autostradës Kërçovë-Ohër.

Nga sot, banorët e të gjithë rajonit të Pelagonisë, Tikveshit dhe të gjithë qytetarët e tjerë do të jenë në gjendje të ngasin në një rrugë rrugore më të sigurt, më cilësore dhe më të shpejtë.

Në vazhdim, fjalimi integral i Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit të Transportit, Aleksandar Nikolloski:

“Është vërtet një kënaqësi e madhe që këtë verë, qytetarët e rajonit të Tikveshit, nga Prilepi, Manastiri, Reseni, Mogilla, Novaci, Krivogashtani dhe ata që duan të udhëtojnë më lehtë në Ohër dhe të kalojnë një pjesë të pushimeve të tyre atje, do të jenë në gjendje ta përdorin këtë autostradë. Urime të gjithëve që u përfshinë në realizimin e ndoshta pjesës së dytë më të vështirë nga të gjitha ato që po punojmë aktualisht. E parë si një sukses pas autostradës Ohër-Kërçovë, kjo është padyshim suksesi më kompleks që duhej zgjidhur. Tunelet pas nesh dhe mali pas tyre ishin një sfidë e madhe. Fjalë për fjalë një mal u zhvendos që kjo autostradë të mund të ndërtohej dhe të ishte e sigurt, gjë që është shumë e rëndësishme. Vendosëm ta shtyjmë hapjen me disa muaj në mënyrë që të kemi një autostradë maksimale të sigurt në të cilën qytetarët do të mund të udhëtojnë, por edhe për të hequr të gjitha pengesat që i pengonin realizimit të kësaj rruge.

Imagjinoni, Qeveria e mëparshme nuk mendonte se nëse një shkëmb i tërë është duke qëndruar në rrugë se është e mundur, Zoti na ruajt, që të shembet në rrugë. Kjo është arsyeja pse në fund të vitit të kaluar, së bashku me Kryeministrin, morëm një vendim për ta zgjidhur atë problem, dhe sot është zgjidhur, do të jetë e mundur të shihet pas këtyre tuneleve se mali nuk ekziston dhe se do të jetë mënyra më e lehtë dhe më e sigurt për të komunikuar, që do të thotë se nga Shkupi në Prilep mund të arrini atje për 1 orë e 15, ose 1 orë e 20 minuta, dhe nga Shkupi në Manastir mund të udhëtoni për 1 orë e 40 minuta, dhe sigurisht pas realizimit të autostradës Prilep – Manastir, në të cilën po punohet mjaft intensivisht, do të jetë shumë, shumë më e shkurtër.

Do të doja ta falënderoja personalisht Kryeministrin për përkushtimin e tij, nuk do të ishim këtu sot nëse ai nuk do të ishte përfshirë personalisht në realizimin e këtij projekti, të falënderoja drejtorin e PESR-së dhe të gjithë të përfshirët.

Dhe nëse më lejoni, zakonisht nuk komentojmë politikën në momente ceremoniale, por është e drejtë të themi dy fjalë. Vitin e kaluar, gjatë fushatës zgjedhore, së bashku me kandidatët e atëhershëm për Deputetë dhe tani deputetë, ne filmuam një video në të cilën premtuam se brenda një viti autostrada nga Gradsko nëpërmjet Drenovës në Farish do të përfundonte. Disa ditë pas nesh, një video u publikua edhe nga LSDM, udhëheqësi i atëhershëm Venko Filipce me ministrin e atëhershëm të Transportit Blagoj Bocvarski. Dhe kishte dy realitete, ne shkuam në një rrugë që nuk ekzistonte, ata shkuan në një rrugë të përfunduar. Dhe kuptuam se këto ishin përdorimet e para të inteligjencës artificiale në Maqedoni në një mënyrë të keqe, domethënë, me inteligjencën artificiale ata e bënë të dukej sikur rruga ishte përfunduar. Pasdite, kandidatët për deputetë dolën këtu dhe ftuan gazetarë dhe e panë veten pas grumbujve të gurëve dhe gurëve. Pra, pas një viti, ne kemi realitet, jo inteligjencë artificiale, dhe për këtë arsye jemi aty ku jemi, dhe kundërshtarët tanë janë aty ku janë. Ne do të vazhdojmë ta ndërtojmë Maqedoninë edhe më intensivisht, President, faleminderit për mbështetjen tuaj.

Paç fat dhe Airlie” – tha zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski

Kryeministri, Hristijan Mickoski, dhe Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore, Koce Trajanovski, gjithashtu mbajtën fjalimet e tyre, duke theksuar rëndësinë e madhe ekonomike dhe rajonale të kësaj rruge. Seksioni i autostradës nga Gradsko në Drenovë ishte hapur më parë për trafik.