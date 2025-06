Ish-ministrja e Mbrojtjes dhe deputetja aktuale e SDM-së, Sllavjanka Petrovska, përhapi gënjeshtra dhe shpifje kundër Hristijan Mickoskit, gjykata civile në Shkup ka dhënë një vendim përfundimtar, ajo duhet të kërkojë falje dhe ta publikojë vendimin në media, njoftoi kryeministri Mickoski në profilin e tij në rrjetet sociale.

foto: Profili në Facebook i Hristijan Mickoski

Kjo nuk është beteja ime personale, kjo është një betejë për parime, për të vërtetën, për dinjitetin e çdo individi që nuk lejon të gënjehet, thotë kryeministri Mickoski.

Sipas Mickoskit, gënjeshtrat do të bien dhe e vërteta do të fitojë.

Padyshim, gënjeshtra si sindromë e kulturës politike dhe sjelljes së zyrtarëve të LSDM-së nuk pushon së qeni shenjë dalluese e tyre. Ky vendim konfirmon jo vetëm se ata gënjejnë, por edhe se nuk kanë ndryshuar. Ata vazhdojnë ta nënvlerësojnë popullin, duke besuar se me shpifje dhe manipulime do të hedhin një njollë në punën time dhe se populli do të zhgënjehet. Por populli ynë është i mençur. Ata kanë përvojë me politikanë si këta nga LSDM-ja, karrierat e të cilëve janë ndërtuar mbi mashtrime, pakujdesi dhe mungesë përgjegjësie, thotë Mickoski.