Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos, do të vizitojë vendin sot dhe nesër. Ajo do të takohet me Kryeministrin Hristijan Mickoski dhe gjithashtu do të marrë pjesë në takimin e liderëve BE-Ballkani Perëndimor që do të mbahet në Shkup gjatë dy ditëve të ardhshme.

Një takim kokë më kokë midis Komisioneres së BE-së Kos dhe Kryeministrit Mickoski është njoftuar për sot pasdite, i ndjekur nga një takim dypalësh me delegacione të tjera.

Në takimin e liderëve pritet të marrin pjesë liderë nga Ballkani Perëndimor, si dhe ministra, përfaqësues të lartë nga Bashkimi Evropian, organizata rajonale dhe institucione ndërkombëtare.

Nesër do të mbahen dy panele si pjesë e takimit të liderëve, i pari prej të cilëve do t’i kushtohet Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe do të trajtohet nga Kryeministri Mickoski dhe Komisioneri i BE-së për Zgjerimin, i ndjekur nga një konferencë e përbashkët për shtyp.

Paneli i dytë do t’i kushtohet mekanizmave specifikë dhe mbështetjes për zbatimin e Planit të Rritjes.

Vizita e Komisionerit Evropian për Zgjerim në vend u njoftua javën e kaluar nga Komisioni Evropian, i cili njoftoi se Kos po vjen në Shkup për t’u takuar me udhëheqësit nga Ballkani Perëndimor mbi Planin e Rritjes dhe se përveç Kryeministrit Mickoski, në takim do të marrin pjesë edhe udhëheqësit e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi.

Për shkak të mbajtjes së takimit të udhëheqësve, një regjim i veçantë trafiku do të futet në zonën më të gjerë qendrore të qytetit në Shkup për këto dy ditë. Ministria e Punëve të Brendshme u bën apel pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë urdhrat e oficerëve të policisë.