Kryeministri Hristijan Mickoski, i shoqëruar nga ministrat e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucinski dhe ai për Çështje Evropiane, Orhan Murtezani, sot do të qëndrojë për vizitë pune në Bruksel.

Gjatë qëndrimit në selinë e BE-së, Mickoski do të marrë pjesë në një drekë pune të organizuar për të dhe liderë të tjerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor nga kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Siç informoi dje zëdhënësja e KE për politikën e fqinjësisë, zgjerimin dhe partneritetet ndërkombëtare, Anna Pisonero, në drekën e punës do të diskutohet për marrëdhëniet mes BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe zbatimin e Planit të Rritjes për rajonin. e cila u përgatit nga Komisioni Evropian dhe për axhendat e reformave që lidhen me të.

Po ashtu, Mickoski do të ketë takime edhe me kryetarin e Këshillit të BE-së, Sharles Mishel, me Komisionerin Evropian për Zgjerim dhe Politikë të Fqinjësisë, Oliver Varhey, si dhe me shefin e Drejtorisë së Përgjithshme për Fqinjësi dhe Negociata të Zgjerimit (DG NEAR). Gert Jan Köppmann.

Mickoski dje njoftoi se temë kryesore e takimeve të tij në Bruksel do të jetë Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se Qeveria ka përgatitur një dokument fantastik për agjendën e reformave, i cili tashmë është dorëzuar në Bruksel.

Me formimin e Qeverisë e kemi dorëzuar në zyrën e Komisionit Evropian këtu në Shkup, që më pas të arrijë në Bruksel. Ky është qëllimi i vizitës sime dhe drekës së punës me presidenten e re të Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha Mickoski.

Nëse në takimet në Bruksel diskutohet për procesin e integrimeve evropiane, siç tha Mickoski, është ai që duhet të mbrojë dhe mbrojë interesat kombëtare të Maqedonisë, si në të kaluarën, kur ishte në opozitë, ashtu edhe tani si kryeministër. Ministri .

Vetëm tani kemi më shumë argumente. Ne duam të paraqesim argumentet, duam të përcjellim zhgënjimin që ndjejnë qytetarët e Maqedonisë, sepse është i madh, i madh do të thoja, pas më shumë se dy dekada e gjysmë që kur filluam rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian dhe më shumë se një Një dekadë e gjysmë pasi morëm zyrtarisht Raportin e parë pozitiv nga Komisioni Evropian për fillimin e këtyre negociatave. Ne nuk jemi në gjendje t’i fillojmë negociatat, jo sepse nuk i respektojmë kriteret e Kopenhagës, por sepse ka pengesa të vendosura artificialisht, të cilat nuk i ka pasur asnjë komb, asnjë shtet, tha Mickoski.

Në pyetjen e një gazetari nëse në bisedimet në Bruksel mund të diskutohet edhe për idenë e ndryshimeve kushtetuese me efekt të vonuar, Mickoski u përgjigj se nuk dëshiron të komentojë, por se qëndrimet e Qeverisë për këtë çështje janë të qarta.

Qëndrimi i VMRO DPMNE-së, qëndrimi i Qeverisë është i qartë. Qëndrimi im është i qartë. Mjaft me disfata, mjaft me politikë dhe diplomaci me shpinë të përkulur dhe puthje këpucësh. Tani kemi politikën dhe diplomacinë, e cila bazohet në një rrugë të dyanshme. Unë dua që ne të flasim për vlerat, për respektimin e të drejtave të njeriut dhe të dimë se nëse i fillojmë negociatat, siç na u premtua në atë vit 2018, se maksimumi për tre, katër, pesë vjet do ta përfundojmë atë rrugë dhe do të jemi. anëtar i Bashkimit Evropian, tha Mickoski, duke shtuar se të gjitha të tjerat janë histori dhe kurthe në të cilat as Qeveria dhe as ai si person nuk kanë ndërmend të bien.