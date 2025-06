Maqedoni

LSDM nuk do të ketë kandidatë për kryetar bashkie aty ku BDI do t’i ketë ata?

LSDM njoftoi se nuk do të ketë kandidatë për kryetarë bashkie me popullsi dominuese shqiptare dhe që konsiderohen bastion i BDI-së. Sipas njoftimeve nga “Bihaça”, nuk do të ketë kandidatë në Çair, Gostivar, Saraj, Strugë dhe Zhelinë.