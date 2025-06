Pas mesnate do të rritet çmimi i naftës dhe benzinës. Sipas vendimit të fundit të Komisionit Rregullator të Energjetikës, çmimi i benzinave do të rritet për 1,5 denarë, ndërsa çmimi i naftës për 1 denarë. Nga KRRE thonë se çmimi i vajit ekstra të lehtë do të rritet për 2 denarë.

Çmimet sipas vendimit të fundit të KRRE-së:

Benzina BS-95 77,5 den/l

Benzina BS-98 79,5 den/l

Nafta 73,0 den/l

Vaji ekstra i lehtë 72,0 den/l