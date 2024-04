Është e qartë se në vend që të dalë me një program ku ka projekte, programi kryesor i SDS është falsifikimi i dokumenteve dhe emrave personalë. Kemi dyshim të bazuar se pas një rrjeti të tillë për falsifikimin e dokumenteve dhe lajmeve të rreme, të cilat tashmë po përdoren kundër VMRO-DPMNE-së, janë keqpërdorur brutalisht së paku dy institucione shtetërore. Skema dhe dyshimet tona të bazuara janë se pas kësaj qëndrojnë Stevo Pendarovski, drejtori i tij i inteligjencës Erold Musliu, si dhe ish-oficeri i inteligjencës dhe tash sekretar i përgjithshëm i SDS-së Mile Zecevic, akuzoi në takimin e sotëm Naum Stoilkovski, zëdhënës i VMRO-DPMNE-së. konference per shtyp.

Sipas pretendimeve, pjesë e kësaj ishte edhe Asaf Eisin, një ndërmjetës, pjesë e një grupi izraelit në Tal Hanan, i cili është nën hetim për falsifikime dhe përfshirje në zgjedhje në mbarë botën. Kujtojmë se Stevo Pendarovski tha se Asaf punon për SDS, dhe SDS e mohoi. Ndërmjetësues është Mile Zeçeviq, sekretar i përgjithshëm i SDS-së, ndërsa miratuesit dhe furnizuesit kryesorë janë Stevo Pendarovski, kryetar i shtetit, tani kandidat i SDS-së dhe Erold Musliu, drejtor i Agjensisë për inteligjencë. Prandaj, të vetëdijshëm për debaklin zgjedhor, kalohet në keqpërdorim të institucioneve, Presidentit dhe Agjencisë së Inteligjencës, të cilat në vend që të punojnë në mbrojtje të Maqedonisë, janë futur në një fushatë të zezë dhe falsifikim për Stevo Pendarovskin. Puna e përbashkët e këtij ekipi të menaxhuar nga Asaf Eisin, me miratimin e Pendarovskit, është mbledhja dhe krijimi i dokumenteve të supozuara, fletëve të falsifikuara, bazuar në të dhëna të caktuara, (p.sh. mbledhjen e KI të VMRO-DPMNE-së në dhjetor, në të cilën u përmend RISH) dhe të gjitha për ta erëzuar atë, me informacione të rreme për emra, drejtime dhe e gjithë kjo duke falsifikuar nënshkrimet e personave që janë të njohur në opinion, si dhe me persona që nuk ekzistojnë – tha Stoilkovski.

Ai pretendon se dokumente të tilla të krijuara, duke përfshirë një rrëfim, një histori, u jepen, siç tha ai, mediave të caktuara të krijuara nga SDS tek SDS, apo mediave që nuk shohin problem në paratë e zeza në një fushatë.

Historia mbulohet nga një “bilbilfryrës”, në mënyrë që SDS të mund të fshihet ligjërisht nga roli i saj si krijues i dokumenteve të falsifikuara dhe lajmeve të rreme për qëllime zgjedhore. Konfirmim për të gjitha këto është heshtja e SDS-së pas konfirmimit të Stevo Pendarovskit për angazhimin e brokerit Asaf Eisin në fushatën zgjedhore, ndërsa në ndërkohë marrëdhëniet e tij po bëhen publike. Ka edhe një konfirmim tjetër, e ai është se personazhi në qendër të këtij rrjeti, Asaf Eisin, është përjashtuar nga VMRO-DPMNE, ku ka ardhur për të ofruar shërbimet e tij të pandershme, për të bërë falsifikime, për të hyrë në jetën private të njerëzve, për të trilluar. bërë për kundërshtarë politikë, tani është e qartë se SDS-ja e pranoi Asafin dhe e pranoi punën e tij- theksoi Stoilkovski në konferencën e sotme për media.

Ai ka kërkuar përgjigje nga LSDM-ja.

SDS duhet të përgjigjet sa kushton angazhimi i tij, kush e paguan, a ka lidhur kontratë apo jo, pra a paguhet me para të gatshme nga tenderët e TEC Manastir brokeri izraelit për fushatën e zezë të SDS-së? Një fushatë e zezë nuk i bën asgjë të mirë askujt, qëllimi i tyre është të zvogëlojnë humbjen, të zvogëlojnë debaklin, me uljen e pjesëmarrjes publike. Por kjo nuk është vetëm një fushatë shpifjeje e zezë, këto janë vepra kriminale të falsifikimit të dokumenteve dhe falsifikimit të firmave. Edhe Erold Musliu edhe Stevo Pendarovski si Mile Zeçeviq dhe ekzekutori i tyre Asaf duhet ta dinë se për këtë do të ketë përgjegjësi. Përgjegjësia do të vijë së shpejti tani e tutje.

LSDM akuzoi sot se kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski, ka qenë pjesë e anketës së falsifikuar.

Skandali me anketat e rreme nga plani operativ i DPMNE-së, me përfshirjen e televizionit shtetëror, drejtorit të përgjithshëm të tij, komunave nën ombrellën e DPMNE-së, hap një dimension tjetër të abuzimeve. Në dokumentet e DPMNE-së, kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski figuron në mesin e personave përgjegjës për votuesit e pavendosur, të cilët e sigurojnë listën zgjedhore. Kryetari i KSHZ-së, sipas dispozitave ligjore, nuk mund të marrë pjesë në aktivitetet partiake të asnjë partie. Bashkëpunimi në aktivitetet parazgjedhore të një partie nga kryetari i KSHZ-së është i papajtueshëm me funksionin e tij dhe rolin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në zhvillimin e zgjedhjeve të drejta dhe demokratike. Ky është një krim potencial, i cili rrezikon të hedhë njollë në fillimin e procesit zgjedhor, thonë nga LSDM.