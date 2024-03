“Ky është një kongres parazgjedhor i familjes më të madhe politike në Evropë, Partisë Popullore Evropiane, anëtare e plotë dhe krenare e së cilës është VMRO-DPMNE. Jam krenare që VMRO-DPMNE është anëtare e forcës më të fuqishme politike në Evropë, nga e cila vijnë numri më i madh i presidentëve dhe kryeministrave të vendeve nga Bashkimi Evropian dhe Evropa, si dhe e gjithë lidershipi i Bashkimit Evropian. Dëshmia më e mirë për këtë është se kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, është nga Partia Popullore Evropiane dhe ajo u zgjodh kryetare e listës së Partisë Popullore Evropiane, dhe nëse Partia Popullore Evropiane fiton qershorin. Në zgjedhjet evropiane, ajo sërish do të jetë kryetare e Komisionit Evropian, që është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne si parti politike dhe për Maqedoninë”, deklaroi nënkryetari i VMRO-DPMNE-së Aleksandar Nikolloski në lajmet e televizionit Alfa.

Nënkryetari Nikolloski vazhdoi dhe shtoi se Maqedonia do të ketë president mik të Komisionit Evropian.

“Duke pasur parasysh se do të kemi një mik si kryetar i Komisionit Evropian dhe nga 8 maji VMRO-DPMNE do të formojë Qeverinë, e presidenti do të jetë edhe nga VMRO-DPMNE. Ne do të bashkëpunojmë për të hequr kufizimet që ndjen Maqedonia, për të lehtësuar presionin që kemi nga Bullgaria, në mënyrë që Maqedonia të kryejë detyrat e shtëpisë dhe të jetë në gjendje të përparojë drejt Bashkimit Evropian. Për këtë na duhen rezultate në vend, por edhe miq jashtë”, tha Nikoloski.

Nënkryetari Nikoloski theksoi se kanë pasur takime të shumta me personalitete të tjera të shquara dhe shtoi:

“Kemi pasur takime të tjera të shumta me personalitete të shquara. Këtu mund të veçoj kancelarin e Austrisë Nehammer, më vonë kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenkovic, liderin e partisë më të madhe politike në Slloveni Janez Janša, presidentin e komitetit të politikës së jashtme të Parlamentit Evropian David McAllister, Johannes Vadeful i cili është një nga njerëzit e parë të unionit të Partisë Demokristiane në Gjermani, është komisioneri Johannes Hahn, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula Von Der Leyen, Presidentja e Grave të Partisë Popullore Evropiane, deputetë të shumtë, ministra të jashtëm, disa kryeministra të tjerë që u diskutuan. Pra një vizitë dyditore vërtet e frytshme, e frytshme këtu në Bukuresht, ku po mbahet kongresi i Partisë Popullore Evropiane”, thotë Nikolloski.

Nënkryetari Nikoloski theksoi se VMRO-DPMNE është një partner i çmuar.

“VMRO-DPMNE është partner i vlerësuar, VMRO-DPMNE është në tryezën kryesore dhe bisedon, për dallim nga LSDM që e shohim te dera, nuk lejohet të hyjnë në kongreset e socialistëve dhe janë kthyer nga dera. “, tha Nikolloski.

Nënkryetari Nikolloski shtoi se LSDM-ja dhe kryetari i tyre nuk e kanë lënë të hyjë në pritjen e socialistëve.

“Ne jemi ulur në tryezën kryesore, për dallim nga kryesia e LSDM-së, duke filluar nga kryetari i LSDM-së, të cilit nuk i është lejuar të hyjë në pritje me socialistët në Romë, kështu që e ka pasur si skandal në gazetën prestigjioze Politico. theksoi Nikoloski.

Nënkryetari Nikolloski theksoi se takime do të kenë edhe në Vjenë dhe shtoi:

“Në Vjenë do të kemi takime me ministrin për Evropën dhe Çështjet Kushtetuese, Estadler, pastaj me Ministrin e Punëve të Jashtme, Alexander Schallenberg, me kryetarin e Dhomës së Tregtisë së Austrisë, që për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse ka Investimet austriake në Maqedoni dhe ato duhet të vazhdojnë në periudhën e ardhshme dhe sigurisht që është takimi me maqedonasit që jetojnë në Austri me diasporën tonë, dhe do të kemi një takim edhe me një investitor potencial që në fillim do të vinte të investonte në Maqedoni. 100 ditë Qeveria e re e VMRO-DPMNE-së”, i vendosur Nikolloski.