“Situata është e turpshme dhe poshtëruese, qytetarët, mbi të gjitha, këtu do të thosha se maqedonasit etnikë janë poshtëruar për herë të dytë. Ata u poshtëruan për herë të parë kur u ndryshua emri i shtetit me marrëveshjen e turpshme të Prespës në qershor 2018 dhe tani po poshtërohen për herë të dytë kur duhet të ndryshojnë dokumentet bazë personale që të komunikojnë në vend dhe jashtë vendit. Pra, tani shohim frytet e Marrëveshjes së Prespës, e cila nuk solli asgjë të mirë për Maqedoninë, por solli shumë të këqija, dhe shohim se obligimet e marra me Marrëveshjen e Prespës i vazhduan Qeveria Zaev dhe Dimitar Kovaçevski, rregullimi në i dy është Ali Ahmeti, padyshim shumë larg, shumë më keq se sa u përmend në publik në atë kohë”, deklaroi nënkryetari i VMRO-DPMNE-së Aleksandar Nikolloski në paraqitjen e djeshme në emisionin “Fli nëse mundesh” në televizionin Alfa.

Ai i ka kujtuar publikut se jo rastësisht e ka kritikuar ashpër marrëveshjen që nga ajo kohë dhe ku e ka shpallur publikisht nen për nen ndërkohë që ajo marrëveshje fshihej nga publiku.

“Disa besuan atëherë, disa jo, rreth Zoran Zaev ishte një eufori se gjërat po zgjidheshin dhe do të përmirësoheshin, por shumë nuk besuan as. Nuk është rastësi që referendumi për ndryshimin e emrit dështoi, edhe pse qeveria pretendon se ka qenë e kundërta, fakt është që nuk ka pasur census dhe ka qëndruar në shtëpi, ka qenë fakt i qartë se ata janë kundër Marrëveshjes së Prespës. por pasojat dhe frytet helmuese po i shohim tani, ky është kulmi i poshtërimit. Unë nuk di një shembull të dytë në një vend të qytetëruar ku një vend detyrohet të ndryshojë emrin dhe qytetarët kërkojnë vullnetarisht të ndryshojnë dokumentet e tyre personale, karta e identitetit nuk quhet rastësisht letërnjoftim, patentë shoferi dhe pasaportë. si tre dokumentet themelore që tregojnë se një person i caktuar është banor i një shteti demokratik”, thotë Nikolloski.

Ai theksoi se perceptimi i qytetarëve për paaftësinë e LSDM-së, BDI-së dhe Oliver Spasovskit është absolutisht i drejtë.

“Përceptimi në popull këto ditë është se esenca e paaftësisë së LSDM-së dhe BDI-së dhe e Oliver Spasovskit si ministër i Punëve të Brendshme është absolutisht e vërtetë. Problemi i dytë është pse ne si popull dhe si shtet e kemi bërë veten të shohim se Oliver Spasovski, LSDM dhe BDI janë të paaftë, dhe kjo sepse ata nënshkruan marrëveshje që ai do t’i hapte portat e parajsës, por në thelb i hapi portat. e mjerimit”, tha Nikolloski.

Ai theksoi se paaftësia e tillë epike, pamundësia e tillë e planifikimit, flet vetëm për kapacitetet e ulëta.

“Nuk kanë mundur të bëjnë plan për periudhën e ardhshme, nga ana tjetër kanë kryer një duzinë krime duke përdorur formularë që tani janë të papërdorshëm, duke i ekspozuar qytetarët në kosto shtesë sepse dikush ka nxjerrë pasaportë, letërnjoftim apo patentë shofer në vit. më parë të cilat tani nuk janë të vlefshme edhe pse vlefshmëria është 10-20 vjet në varësi të dokumentit dhe për këtë arsye sot njoftuam se do të paraqesim kallëzim penal në Prokurorinë Publike kompetente te ministri i fundit i Punëve të Brendshme, MPB-ja me qëllim që të përgjigjet për keqpërdorim të mjeteve, keqpërdorim të pozitës dhe autorizimeve zyrtare për arsye se me vetëdije i kanë çuar qytetarët në shpenzime të dyfishta, por edhe në lajthitje”, tha Nikolloski.

Ai vazhdoi dhe shtoi se ky poshtërim që po shihet dhe po u bëhet qytetarëve maqedonas këto ditë është pasojë e një marrëveshjeje katastrofike, jashtëzakonisht të keqe që u nënshkrua për ndryshimin e emrit të Maqedonisë.

“Paaftësia e Oliver Spasovskit, LSDM-së dhe BDI-së për të organizuar një proces të realizimit të obligimit që e kishin marrë për shkak se treguan paaftësinë totale, bëri që njerëzit të ngrinin në minus 5, minus 10 gradë dhe të prisnin që të bënin një fotografi për pasaportë dhe pastaj në të njëjtat kolona që të marrin pasaportat dhe sipas asaj që kemi si numra shumica e popullatës ende nuk kanë pasaporta, shumica e popullatës fatmirësisht nuk kanë letërnjoftime sepse VMRO-DPMNE ka bllokuar shiritin për letërnjoftime. për përdorim shtëpiak po nuk ka problem dhe shumica e popullatës nuk ka patentë shofer, ndoshta 95%, pas intervenimit të VMRO-DPMNE-së ai problem sot është zgjidhur dhe Ligji është ndryshuar në Kuvend”, ka vendosur Nikolloski.

Ai konstatoi se dalja e mprehtë në publik e ministrit Pançe Toshkovski i hapi sytë opinionit se problemi me dokumentet personale mund të zgjidhet. Sipas Nikollovskit, problemet tani kanë filluar të zgjidhen një nga një.