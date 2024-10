Sot për ne ky është një moment domethënës sepse pas dy vitesh, fjalë për fjalë pas dy vitesh, premtimesh dhe muhabetesh boshe, sot më në fund mund të shohim diçka që duhet të jetë pjesë e ëndrrës që kemi si Qeveri, e vendi do të jetë shteti pritës në tre udhëkryq. Dhe është një kryqëzim transporti, hekurudhor dhe energjetik. Kjo është ëndrra jonë. Kjo është ëndrra ime personale dhe si kryeministër do të bëj gjithçka për ta bërë realitet.

Këtë e theksoi sot kryetari i Qeverisë, Hristijan Mickoski, pas mbikëqyrjes së punimeve në autostradën Gostivar – Bukojçan.

Ne jemi një vend që fatkeqësisht nuk del në det dhe dikush mund ta konsiderojë këtë si një disavantazh, por duhet të jemi të zgjuar dhe ta bëjmë atë disavantazh në avantazhin tonë, sepse jemi një udhëkryq natyror i dy korridoreve shumë të rëndësishme, Korridorit 8 dhe Korridorit 10, tha Mickoski.

Ai bëri të ditur se pas mbikëqyrjes së kësaj pjese të Korridorit 8, të shtunën së bashku me personat përgjegjës nga konsorciumi “Bechtel dhe Enka” do të vizitojnë edhe vendin tjetër ku po ndërtohet, që është pjesa në mes të Prilepit dhe Manastirit. .

Kjo është ajo që duhet të jetë prioriteti ynë dhe nga puna e katër muajve të kaluar si Qeveri dhe tre muajve si kryesi në PPD, mund të vërehet se janë bërë dyfish, trefish më shumë në krahasim me dy vjet më parë. Dhe mund të shihet. Dhe tani kjo nuk është magji, nuk është një iluzion, kjo është e vërteta. Ne shohim se po punohet në terren, tha Mickoski.

Këto negociata së bashku me menaxhmentin e kompanisë Bechtel filluan gjatë atyre kontakteve në Uashington, kur isha në Uashington, në Samitin e NATO-s, vazhduan këtu dhe shihni këtu kur do të arrihet bashkërisht, kur do të ketë dialog, kur. do të diskutohet, gjithashtu mund të bëhet përparim. Të gjithë e shohim atë progres tani dhe jam vërtet krenar që jemi sot këtu dhe që në periudhën në vijim do të kemi shumë lajme më të këndshme dhe të bukura për ju, për publikun maqedonas dhe qytetarët maqedonas, nënkryetari i Qeveria dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.Pra, edhe një herë dua t’i falënderoj të gjithë për pjesëmarrjen e tyre, për kontributin e tyre në tre muajt e fundit efektivë. Këta janë njerëzit mbi të gjitha në Ndërmarrjen Publike për Rrugët Shtetërore që bashkërendojnë të gjithë këtë proces bashkë me njerëzit e konsorciumit “Bechtel dhe Enka”, Ministria e Transporteve, Ministria e Mjedisit, unë ndihmoj me aq sa mundem normalisht. ku kërkohet ndihma ime, natyrisht nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dëshiroj t’ju falënderoj ju mediat që po e ndiqni këtë proces dhe ju uroj shumë e shumë momente të tilla të bukura do të thoja.Sigurisht që bashkitë nëpër të cilat do të kalojnë këto korridore janë një hallkë e pathyeshme këtu. Faleminderit edhe kryetarëve të komunave, tha Mickoski.

Së bashku me kryeministrin, nënkryetarin dhe ministrin e transportit dhe lidhjeve, Aleksandar Nikolloski, Koce Trajanovski dhe ambasadorja amerikane, Angela Price Ageler, inspektuan punën në autostradën Gostivar-Bukojçan.