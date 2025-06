Pas shtatë vitesh, kompleksi Fshati Maqedonas, i vendosur në Vodno pranë Nerezit, është rihapur sot. Koncesionari i ri është kompania “La Terraza”, oferta e së cilës u zgjodh si më e favorshmja në thirrjen publike të shpallur nga Shërbimi për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta.

Në hapje mori pjesë Kryeministri Hristijan Mickoski, i cili dha një deklaratë për mediat.

Për mua, është kënaqësi që po vihet në funksion një tjetër objekt i harruar, i lënë pas dore dhe, do të thoja, gjysmë i shkatërruar. Ky është ky kompleks i quajtur Fshati Maqedonas. Mirënjohje investitorëve, koncesionarëve që u inkurajuan të investojnë dhe t’u ofrojnë banorëve të Shkupit dhe të gjithë atyre që do të vizitojnë Shkupin një alternativë tjetër turistike dhe një vend ultracilësor ku mund të shijoni një pamje të bukur, dhoma të bukura, apartamente dhe, jam i sigurt, ushqim të shijshëm, tha Kryeministri Mickoski.

Koncesionari u zgjodh në mënyrë ligjore dhe transparente, përmes ankandit publik elektronik, përmes sistemit të menaxhuar nga Ministria e Financave.

Turizmi po shënon rezultate të shkëlqyera, me mysafirë të huaj që janë rritur me më shumë se 20% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Presim që ky trend të vazhdojë dhe të rritet, po punojmë shumë për këtë. Ministria e Kulturës dhe Turizmit është gjithashtu jashtëzakonisht e përkushtuar këtu dhe shpresoj që kjo diçka për turistët që vizitojnë Shkupin do të jetë një vend i këndshëm për t’u shijuar dhe për t’u çlodhur.

Kompleksi i Fshatit Maqedonas përbëhet nga 12 shtëpi autentike, me dhoma ku prezantohen zanate maqedonase, dhe pjesë të tyre përdoren si dhoma hoteli dhe kishte një seksion restoranti.

Me rihapjen e kompleksit, do të krijohen kushte për të inkurajuar zhvillimin e turizmit dhe për të forcuar ekonominë lokale, do të hapen vende të reja pune dhe do të përmirësohet kapaciteti turistik në Shkup, gjë që do të ndikojë në një numër më të madh turistësh jo vetëm në Shkup, por në vend në përgjithësi, informoi SOZR.