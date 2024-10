Kryeministri Hristijan Mickoski thotë se “një gjë është e sigurt”, e ajo është se pagat zyrtare nuk do të rriten. Sipas tij, kjo do të bëhet përmes korrigjimit të raporteve të pagave.

Nuk e di si është, ta shohin përgjegjësit. Një gjë është e sigurt, përveç faktit që një ditë do të ikim të gjithë nga kjo botë, është se nga viti i ardhshëm nuk do të ketë rritje të pagave të zyrtarëve, tha kryeministri para fillimit të Konferencës së Parë Vjetore të Bloomberg. Adria” në Shkup me titull: “Kthim në biznes: Potenciali ekonomik dhe mundësitë zhvillimore për Maqedoninë”.

Ishte planifikuar që nga janari 2025 pagat e zyrtarëve të rriten sërish sipas rritjes së pagës mesatare vjetore, që është bazë për llogaritje, nga rreth 330 euro për pagat më të larta zyrtare për kryeministrin, presidentin dhe altoparlant, në rreth 130 euro për më të ulët.