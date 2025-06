“Ne jemi shpresa e re. Ne jemi ndryshimi që nuk ka frikë të përballet me sfidat, të korrigjojë gabimet dhe të vendosë rend dhe drejtësi të drejtë. Qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE mori përgjegjësinë në një kohë kur ekonomia ishte në krizë, kur qytetarët ishin të shqetësuar dhe të zhgënjyer. Por sot, me krenari mund të themi se vendi ynë është një nga ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Evropë me rritjen e katërt më të lartë ekonomike në produktin e brendshëm bruto”, tha kryeministri Hristijan Mickoski në aktivitetin e djeshëm me rastin e 35-vjetorit të VMRO-DPMNE-së.

Mickoski, gjatë fjalimit të tij, theksoi se qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE po punon për të riparuar dëmet nga e kaluara, për të krijuar një ekonomi të qëndrueshme dhe të parashikueshme, për të hapur vende të reja pune, për të përmirësuar kushtet për të gjithë punëtorët, veçanërisht të rinjtë, fermerët dhe pensionistët.

“Megjithatë, nuk duhet të mburremi me shifrat. E dimë që kjo rritje nuk është e mjaftueshme, se njerëzit ende nuk e ndiejnë përmirësimin në jetën e tyre të përditshme. Kjo është arsyeja pse po punojmë shumë për të riparuar dëmet nga e kaluara, për të krijuar një ekonomi të qëndrueshme dhe të parashikueshme, për të hapur vende të reja pune, për të përmirësuar kushtet për të gjithë punëtorët, veçanërisht të rinjtë, fermerët dhe pensionistët”, tha ai.