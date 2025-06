Maqedoni

Nikolloski publikoi video nga ndërtimi i autostradës Kërçovë-Ohër

Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski ka publikuar një video në lidhje me progresin e punimeve në autostradën Kërçovë-Ohër, pjesa e së cilës në Podmolje do të hapet sonte. Po vazhdojmë me dinamikë dhe përkushtim shumë të fortë në punën në autostradën Ohër-Kërçovë, njoftoi...