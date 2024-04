Dita e fundit e fushatës për zgjedhjet presidenciale më 24 prill. Heshtja fillon sonte në mesnatë, e cila përfundon ditën e votimit në orën 19:00. Pavarësisht heshtjes për zgjedhjet presidenciale, fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 8 majit do të zhvillohet dhe nuk do të ndërpritet.

Votuesit në zgjedhjet e shtatë parlamentare do të mund të zgjedhin një nga shtatë kandidatët për president – pesë burra dhe dy gra. Kandidatët janë presidenti aktual Stevo Pendarovski i mbështetur nga LSDM dhe koalicioni, Gordana Siljanovska Davkova nga VMRO-DPMNE, Biljana Vakovska e mbështetur nga e majta, Maxim Dimitrievski – ZNAM, Stevço Jakimovska – GROM, Arben Taravari nga koalicioni Vredi i mbështetur nga Bujar Osmani. Fronti Evropian.

Karakteristikë e këtyre zgjedhjeve është se në vend të të dielës do të mbahen të mërkurën, ditë e shpallur nga Qeveria si ditë jopune. Gjithashtu, këto zgjedhje përkojnë me zgjedhjet për deputetë dhe identifikimi i votuesve do të bëhet sërish me aparate identifikimi biometrike.

Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale, i cili pritet të zhvillohet, do të përkojë me zgjedhjet parlamentare të 8 majit dhe kur votuesit të shkojnë në qendrat e votimit para se të marrin fletëvotimin, do të duhet të deklarojnë nëse do të votojnë për të dyja zgjedhjet. . ose jo. Nëse nuk duan të votojnë në asnjë prej zgjedhjeve, nuk do të mund të ndryshojnë mendje gjatë ditës dhe të kthehen sërish në qendrën e votimit dhe të votojnë.

Për zgjedhjet presidenciale, në listën zgjedhore janë regjistruar 1.814.317 zgjedhës. Në ekstraktet nga Lista Zgjedhore për votim në vend janë të regjistruar 1.713.758 zgjedhës, ndërsa jashtë vendit në PDSH apo zyrat konsullore do të votojnë 2.569 zgjedhës.

Në ekstraktin e posaçëm nga Lista zgjedhore për personat të cilët janë në vuajtje të dënimit me burg ose në paraburgim gjatë zgjedhjeve janë regjistruar 2.147 zgjedhës.

Në ekstraktin e posaçëm nga Lista zgjedhore për personat që gjatë zgjedhjeve ndodhen në institucionet e përkujdesjes jashtëfamiljare janë regjistruar 534 zgjedhës, të cilët kanë paraqitur kërkesë për votim. Dy persona janë renditur si persona të zhvendosur brenda vendit.

Diaspora, të burgosurit, të moshuarit, të sëmurët dhe të pafuqishmit votojnë një ditë para zgjedhjeve, pra të martën e 23 prillit. Votimi për president ka nisur me anëtarët e këshillave zgjedhorë që kanë udhëtuar për të zhvilluar votimin në diasporë. Në ekstraktin e posaçëm nga Lista zgjedhore janë shënuar 191 zgjedhës, të cilët duhet të votojnë në diaporë.

Në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore nesër, më 23 prill, nga ora 07:00 deri në orën 19:00, në bazë të 2571 kërkesave të pranuara të qytetarëve tanë, votimi duhet të bëhet në Abu Dhabi ku janë regjistruar 26 qytetarë tanë për të votuar, në Beograd. – 31, Berlin-260, Bernë – 186, Bon – 164, Bruksel -93, Uashington-34, Venecia – 79, Vjenë – 123, Detroit-34, Zagreb-87, Canberra-31, Kopenhagen-74, Londër-87 , Lubjana-332, Mynih-166, Melburn-64, Nju Jork-85, Oslo-41, Paris-44, Pragë-52, Roma-30, Stokholm-85, Toronto-117, Hagë-65, Çikago-88 , Ankara- 18, Varshavë-23, Madrid-18, Pekin-12 dhe Sofje 22.

Qytetarët tanë të tjerë që jetojnë jashtë vendit mund ta ushtrojnë të drejtën e votës në qendrat e votimit në vend, sipas adresës në dokumentet e tyre personale.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) këtë fundjavë materialin jokonfidencial dhe konfidencial, përfshirë fletët e votimit, ua ka shpërndarë Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve, të cilat të martën duhet t’ua dorëzojnë këshillave zgjedhorë.

Sipas njoftimeve, KSHZ-ja duhet t’i shpallë informatat fillestare për rezultatet e zgjedhjeve para mesnatës së 24 prillit.