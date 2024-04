Këto zgjedhje janë deklaratë referendumi i popullit maqedonas se Maqedonia do të jetë sërish e juaja, thotë kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski nga mitingu në Aeroport, ku njoftoi se fillimisht më 24 prill, pastaj më 8 maj, një festë e madhe. Pason fitorja e VMRO-DPMNE-së dhe koalicioni me 61 deputetë dhe ndryshimi i qeverisë.

Mickoski theksoi se kjo do të ndodhë jo vetëm sepse përkrahësit e saj në zgjedhje do të votojnë për VMRO-DPMNE-në, por edhe anëtarët dhe simpatizantët e partive në pushtet, sepse janë të vendosur për bashkimin kombëtar që ai propozon.

Mickoski tha se është i bindur se ajo që do të ndodhë pas 8 majit do të jetë çlirimi i Maqedonisë dhe bashkimi rreth pesë parimeve të rëndësishme.

E para, respektimi i shtetit ligjor, sundimi i ligjit dhe përgjegjësia për ata që kanë mëkatuar kundër ligjeve. Parimi i dytë është zhvillimi ekonomik, ngritja e standardit të jetesës dhe një jetë më e mirë për të gjithë qytetarët. Parimi i tretë është kryerja e një politike të jashtme dinjitoze, e cila do të bazohet në respektimin e ndërsjellë dhe mbrojtjen e interesave kombëtare dhe shtetërore. Së katërti, respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut. Maqedonia ishte dhe do të mbetet shtet i lirë, i pavarur dhe sovran. Së pesti, ndoshta më e rëndësishmja është kthimi i Maqedonisë te populli. “Maqedonia është e popullit, sepse tash e kanë vjedhur pak njerëz, do të thosha një pjesë e kryesisë së BDI-së dhe disa të poshtër të tjerë nga BDI që ende janë kryesia e LSDM-së”, tha Mickoski.

Mickoski shtoi se për të arritur të gjitha këto, është e nevojshme të përcillet masivisht mesazhi i bashkimit rreth dy shtyllave themelore, fillimisht më 24 prill duke rrumbullakuar numrin 2 dhe votim për presidenten e ardhshme të shtetit Gordana Siljanovska Davkova, e më pas. më 8 maj le të rigrupohemi rreth numrit dy.