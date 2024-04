Dje në lagjet Aeroport dhe në Gazi Babë thirra opozitën shqiptare të bashkohet kundër kësaj qeverie dhe shpreha synimin tim publik që menjëherë pas zgjedhjeve, që në ditën e parë, të kontaktoj me ta për bashkëpunim të përbashkët bazuar në parimet rreth të cilave ne do të bashkohemi. Në të njëjtën ditë ka telefonuar Ali Ahmeti, duke u përgjigjur i nervozuar, duke më quajtur me sharje dhe shumë kërcënime, por duhet ta dijë se kërcënimet e tij jo vetëm që nuk më trembin, por edhe më bëjnë të qesh, kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski. , reagon sot pas kërcënimeve të së enjtes nga kreu i BDI-së, Ali Ahmeti.

Kërcënimet vijnë nga një burrë para pensionit politik, më pak dhe i harruar, por gjithsesi me grykë të mirë, të cilën e ushtron duke kënduar në institucionet shtetërore dhe festat e partisë.

Ushqimi im i fëmijërisë ishte i rëndësishëm për Aliun, hmmm…, e çuditshme 🤔 kështu që ai përpiqet të dërgojë kërcënime me shaka. Unë do t’i përgjigjem atij! Ushqimet e mia Ali në fëmijërinë time i kanë bërë prindërit e mi me shumë dashuri dhe sakrificë për të më rritur dhe edukuar në një person që do të respektojë dhe luftojë për Maqedoninë e tij. Por çfarë rëndësie ka? E rendesishme eshte o Ali qe ti jepesh pergjigje se cfare ke ushqyer femijet e tu, pra sot djemte pa mjeker po fitojne miliona, po blejne Soravian, apo si e fituan ate pallat ne Zajas, qe eshte si ai i shehut te Lindjes se Mesme. dhe jo një politikan nga Maqedonia e varfër.

E kuptoj nervozizmin dhe panikun sepse jeni lexuar për herë të parë dhe para humbjes. Po vjen koha për përgjigje për shumë pyetje. Ky nuk është 2001, por 2024, 23 vjet më vonë, dhe BDI e ktheu në një organizatë kriminale nga e cila vuajnë shqiptarët dhe maqedonasit. Shumë shpejt nga sot ikën keku dhe qumështi…, i tha Mickoski Ahmetit.