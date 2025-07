Prej sot deri më 31 gusht vendoset ndalesë e plotë për lëvizje në pyll dhe toka pyjore në territorin me të cilin ekonomizon NP “Pyjet Kombëtare”. Ndalesa, siç informojnë vendoset duke marrë parasysh rrezikur e rritur nga paraqitja dhe përhapja e zjarreve në ambient të hapur për periudhën kohore në terminin nga ora 00:00 deri në 24:00. Lëvizja do të jetë e mjaftueshme vetëm me leje me shkrim të lëshuar nga filialja e NP “Pyjet e Maqedonisë”-Shkup për rajonin me të cilin ekonomizon Drejtoria.

Për mosrespektimin e kësaj ndalese, individët që kapen duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore, në përputhje me nenin 106 të Ligjit për Pyjet, do të gjobiten me gjobë prej 1500 deri në 2000 euro në kundërvlerë të denarit.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, siç informojnë nga NP “Pyjet Kombëtare” – Shkup, më 26 qershor sipas nenit 57, paragrafi 3, ka dhënë pëlqim për ndalesë të plotë për lëvizje në pyje dhe tokë pyjore që do të hyjë në fuqi nga 01.07.2025 dhe do të zgjasë deri më 31.08.2025.

Ndalesa e plotë e lëvizjes në pyje dhe toka pyjore nuk vlen për punonjësit e NP “Pyjet Kombëtare” – Shkup dhe degët e saj, si dhe për punonjësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), Ministrisë së Mbrojtjes, Policisë Pyjore, Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH), Inspektoratit Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti (ISHPGJ), subjektet që kryejnë aktivitete pyjore – prerje, furnizim dhe transport të drurit dhe asortimenteve të drurit në zonat e menaxhuara nga NP “Pyjet Kombëtare” – Shkup, anëtarët e shërbimit të rojeve të gjahut dhe zyrtarët nga përdoruesit e gjahut në vendet e gjuetisë që kryejnë punë për përdoruesin e gjahut në vendin e gjuetisë dhe për personat që kanë leje me shkrim për të lëvizur në pyjet e menaxhuara nga NP “Pyjet Kombëtare” – Shkup.

Ndalesën e zbatojnë të punësuarit nga NP “Pyjet Kombëtare” të cilët kryejnë veprimtari mbrojtëse, Policia Pyjore, MPB dhe ISHPGJ