Përkundër aktakuzës së dorëzuar për rastin e njohur në opinion si “Zinxhiri”, prokurori në fjalë, Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, prokurori publik në fjalë ka vazhduar të veprojë. Procedura është rezultat i pistave të dala nga provat që prokuroria i ka dorëzuar gjykatës me ngritjen e aktakuzës për rastin “Sinji”.

Në bazë të provave shtesë të siguruara, prokuroria sot ka dorëzuar aktakuzë në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit kundër pesëmbëdhjetë personave të punësuar në Inspektoratin e Përgjithshëm Tatimor të DAP dhe Drejtoritë rajonale të DAP Shkup, Manastir dhe Prilep. Të gjithë të pandehurit akuzohen për kryerjen e veprës penale të tejzgjatur – Keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar nga neni 353 paragrafi 4 c.v. paragrafi 1 dhe neni 45 i KP.

Bëhet fjalë për zyrtarë në Administratën e të Ardhurave Publike të cilët gjatë periudhës së treguar kanë qenë kryeinspektorë të përgjithshëm ose ushtrues detyre, zëvendës të tyre, drejtues të drejtorive rajonale, drejtues të inspektorateve tatimore dhe drejtues të departamenteve për regjistrim dhe vlerësim të tatimeve në rajon. drejtoritë, anëtarët në organet e miratimit të kërkesave të TVSH-së me kërkesë për rimbursim pranë drejtorive rajonale, një këshilltar tatimor i pavarur për analizën e riskut dhe planifikimin e kontrollit dhe një inspektor për tatimpaguesit.

Sipas veprimeve që përmban dispozitivi i propozimit, të pandehurit, në periudhën prej datës 01.01.2019 deri më 31.12.2021, si zyrtarë në Administratën e të Ardhurave Publike, duke shfrytëzuar të njëjtat marrëdhënie të përhershme dhe të njëjtat mundësi, nuk e kanë ushtruar funksionin e tyre. pozitën dhe autoritetin me qëllim për të përfituar për një tjetër përfitim të rëndësishëm pasuror ose për t’i shkaktuar tjetrit dëm të konsiderueshëm pasuror. Me këtë kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Procedurën Tatimore, Ligjit për Administratën e të Ardhurave Publike, Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave, Administratës së të Ardhurave Publike, Procedurës për kontroll të jashtëm, udhëzimeve për Miratimi dhe Kthimi i Kërkesave Tatimore për TVSH dhe Rregullorja për Organizimin e Brendshëm të Administratës së të Ardhurave Publike.

Kështu, varësisht nga kompetencat e tyre zyrtare, nuk kanë organizuar dhe koordinuar punën e Inspektoratit të Përgjithshëm Tatimor me funksionet e Inspektoratit Rajonal Tatimor në Shkup, Prilep dhe Manastir, për një pjesë të tatimpaguesve nuk kanë kryer rangim të duhur sipas shkallën e rrezikut dhe nuk kanë lëshuar në mënyrë të pavarur urdhra për kontrolle, nuk kanë përgatitur propozim për listat e tatimpaguesve për kryerjen e kontrolleve të jashtme, edhe pse një pjesë e tatimpaguesve, sipas shkallës së rrezikut, i përkisnin tatimpaguesve me rrezik ku ishte e detyrueshme të kryejnë kontrolle të jashtme.

Kështu, për disa nga personat juridikë penalisht përgjegjës të përfshirë në rastin “Zinxhiri”, të cilët si tatimpagues kanë dorëzuar deklarata obligative tatimore dhe llogari përfundimtare vjetore në Drejtoritë rajonale të Prilepit, Manastirit dhe Shkupit, në bazë të tatimit të pa llogaritur dhe të papaguar. dobi të konsiderueshme pasurore në shumë prej 167.918 ,419 denarë me të cilin DAP i është shkaktuar dëm i përgjithshëm në shumë prej 206.456.437 denarë.

Krahas propozimit të aktakuzës, duke marrë parasysh rrethanat që kanë të bëjnë me personin e të akuzuarit, rrethanat në të cilat është kryer vepra, veçanërisht duke pasur parasysh se të akuzuarit janë zyrtarë të cilët e kanë kryer veprën penale gjatë kryerjes së detyrës dhe ato mund të mos jenë në dispozicion të organeve të prokurorisë dhe në këtë mënyrë të pengojnë mbarëvajtjen e procedurës, prokurori në fjalë ka paraqitur edhe një mocion të posaçëm duke i propozuar që gjykata të caktojë masa sigurie ndaj të pandehurve.

Njëkohësisht, duke theksuar se në Departamentin e Gjykatës së Specializuar për gjykimin e krimeve nga sfera e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Gjykatën Themelore Penale Shkup, tashmë është duke u proceduar një lëndë sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike për QKKK. datë 22.01.2024 ndaj personave fizikë dhe juridikë të akuzuar për vepra penale Bashkim kriminal nga neni. 394 paragrafi 1 dhe 2, Evazioni tatimor nga neni. 279 paragrafi 2 c.v rr. 1 Neni 45 dhe pastrimi i parave dhe të ardhurave të tjera nga një vepër penale sipas Art. 273 paragrafi 1 i KP-së, prokurori në fjalë ka paraqitur edhe një propozim të veçantë për zbatimin e një procedure të vetme dhe bashkimin e propozimit të paraqitur të prokurorisë në rastin tashmë të konstatuar. Në shpjegim të propozimit, prokuroria theksoi se ekziston një lidhje e ndërsjellë ndërmjet krimeve të kryera nga të pandehurit e shënuar në aktakuzë dhe krimeve të kryera nga të pandehurit e renditur në aktakuzën e paraqitur, si dhe një pjesë të provave që kanë tashmë është paraqitur me aktakuzën e paraqitur më parë.