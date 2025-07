Vendi ynë po ecën në rrugën europiane me zemër dhe mendje të hapur, duke pranuar vlerat evropiane, por ne kundërshtojmë shantazhin që nuk është pjesë e këtyre vlerave. Ne nuk pranojmë imponime nën maskën e procesit evropian. Evropa është shtëpia e ligjit, drejtësisë dhe dinjitetit. Këto janë vlerat që ne pranojmë – çdo gjë tjetër është e huaj për BE-në, dhe e huaj për ne, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski në një konferencë të përbashkët për shtyp me Komisioneren e BE-së për Zgjerim, Marta Coss, në kuadër të Samitit të Liderëve të Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor kushtuar Planit të Rritjes.

Mickoski theksoi se Maqedonia hyn në Samitin, i cili po mbahet sot në Shkup, si një vend me një drejtim të qartë.

Reformat tona nuk janë dekor. Ato janë një domosdoshmëri. Dhe ne nuk do të presim që dikush të na shtyjë. Ne do të lëvizim vetë, me vullnetin tonë, me një plan konkret dhe një vizion të qartë. Ne japim rezultate, jo sepse dikush na kërkon, por sepse qytetarët tanë e meritojnë. Ne do të vazhdojmë të ndjekim vlerat evropiane jo sepse dikush na thotë, por sepse është zgjedhja jonë, rruga jonë, vendosmëria jonë. Dhe për këtë arsye, jemi mirënjohës për mbështetjen e Komisionit Europian, por jemi edhe më të vendosur për të ndihmuar veten, për të zbatuar reformat dhe për të transformuar vendin, duke investuar, duke punuar, duke besuar në forcat tona dhe duke u partnerizuar me BE-në, theksoi Mickoski.

Kryeministri theksoi se sot në Shkup jemi mikpritës, por edhe partnerë dhe aleatë të një vizioni të përbashkët, për një rajon që nuk përcaktohet nga problemet e tij, por nga mundësitë e tij.

Vizioni i Ballkanit Perëndimor që po i afrohet Bashkimit Europian jo me fjalë, por me vepra, me reforma, me rezultate, me integrim që ndihet në jetën e përditshme të qytetarëve. Fakti që po organizojmë këtë samit lidershipi është një konfirmim i rëndësishëm simbolik i rëndësisë sonë rajonale dhe evropiane. Kjo nuk është rastësi. Është rezultat i kapitalit politik që kemi investuar në stabilitet, reforma dhe një qasje konstruktive. Kjo është njohje e rolit që luan vendi ynë në ndërtimin e urave dhe krijimin e zgjidhjeve, theksoi Mickoski.

Ai tha se bisedimet e sotme u përqendruan në zbatimin e Planit të Rritjes së BE-së për Ballkanin Perëndimor. Ai theksoi se për ne ky plan nuk është një formalitet, por një mjet përmes të cilit vendi do të transformohet.

Ne do të modernizojmë shërbimet publike, do të përmirësojmë arsimin, do të investojmë në energji dhe infrastrukturë dixhitale. Do ta bëjmë vendin një shtëpi të vërtetë evropiane – përpara se të bëhet zyrtarisht pjesë e BE-së, shtoi Mickoski.