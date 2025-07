Korridoret 8 dhe 10 janë ekonomikisht dhe strategjikisht shumë të rëndësishme për Maqedoninë dhe për këtë arsye kemi hyrë në një cikël të madh investimesh për t’i zhvilluar ato. Po punojmë për ndërtimin e autostradave të reja dhe një projekti hekurudhor me shpejtësi të lartë, thekson Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në një intervistë me TV France 24, të bërë gjatë një vizite pune në Francë.

Nikoloski thekson se kemi një pozicion unik gjeografik dhe se dy korridore panevropiane kryqëzohen në lindje të kryeqytetit Shkup – që është një rast unik në Evropën Juglindore.

Nuk është sekret se Luftërat Ballkanike dhe Lufta e Parë Botërore u zhvilluan rreth Maqedonisë. Dy korridore panevropiane kryqëzohen në lindje të kryeqytetit Shkup që është një rast unik në Evropën Juglindore. Këto janë Korridori 10, i cili lidh portet greke me Evropën Qendrore dhe Veriore dhe shkurton kohën e furnizimit me 22 ditë, dhe i dyti është Korridori 8, i cili lidh Adriatikun me Detin e Zi. NATO e ka shpallur Korridorin 8 korridorin e dytë më të rëndësishëm ushtarako-strategjik, sepse është një alternativë për furnizimin e Ukrainës. Po punojmë paralelisht për zhvillimin e të dy korridoreve, ato janë të rëndësishme për ne si strategjikisht ashtu edhe ekonomikisht. Tashmë ekziston një autostradë e plotë në Korridorin 10, dhe tani po fillojmë me një hekurudhë me shpejtësi të lartë me një shpejtësi deri në 200 km në orë për pasagjerët dhe deri në 120 km në orë për transportin. Në Korridorin 8, po punojmë për ndërtimin e autostradave, presim ta përfundojmë plotësisht deri në vitin 2029, thekson Nikolloski.

Paralelisht, siç thotë Nikoloski, po punohet edhe në hekurudhën me shpejtësi të lartë.

Këto plane tejkalojnë ekonominë tonë të brendshme, prandaj kemi lidhur një Marrëveshje Qeveri me Qeveri me Mbretërinë e Bashkuar, me vlerë 6 miliardë euro, dhe po kërkojmë partneritete të ngjashme me Francën dhe vendet e tjera evropiane, theksoi Zëvendëskryeministri Nikolloski.