Samiti i Liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor kushtuar Axhendës së Rritjes do të mbahet sot në Shkup, duke ofruar një mundësi për të vlerësuar progresin e bërë dhe për të përcaktuar hapat e ardhshëm për të forcuar integrimin evropian të rajonit.

Në samit, i cili organizohet nga Kryeministri Hristijan Mickoski, marrin pjesë Komisionerja Evropiane për Zgjerimin dhe Politikën e Fqinjësisë, Marta Kos, dhe liderë nga Ballkani Perëndimor, si dhe ministra, përfaqësues të lartë nga Bashkimi Evropian, organizata rajonale dhe institucione ndërkombëtare.

Në kuadër të takimit të liderëve, do të mbahen dy panele, i pari prej të cilëve do t’i kushtohet Planit të Rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe do të trajtohet nga Kryeministri Mickoski dhe Komisioneri Evropian për Zgjerim, i ndjekur nga një konferencë e përbashkët për shtyp.

Paneli i dytë do t’i kushtohet mekanizmave specifikë dhe mbështetjes për zbatimin e Planit të Rritjes.

Kryeministri Mickoski zhvilloi dje një takim me Komisionerin Evropian për Zgjerim Kos në Qeveri, në të cilin ai theksoi vendosmërinë e Qeverisë për integrimin në BE, me dinjitet dhe përmes zbatimit të reformave thelbësore në fushat kryesore.

Në takim u diskutua perspektiva evropiane e rajonit, me fokus në zbatimin e reformave, realizimin e Planit të Rritjes së BE-së për Ballkanin Perëndimor dhe promovimin e bashkëpunimit me institucionet evropiane. “Theksova angazhimin e fortë të Qeverisë për integrimin në BE, me dinjitet dhe përmes zbatimit të reformave thelbësore në fushat e sundimit të ligjit, zhvillimit ekonomik dhe transformimit dixhital”, shkroi Mickoski në profilin e tij zyrtar në Facebook.

Komisioneria Kos, thekson ai në njoftim, përshëndeti axhendën e reformave të Qeverisë dhe konfirmoi mbështetjen e Komisionit Evropian për përparimin e rajonit në rrugën evropiane.

Kryeministri theksoi se takimi është një konfirmim i rolit të rritur të shtetit në proceset rajonale dhe evropiane, si dhe njohje e energjisë së re me të cilën Qeveria po udhëheq reformat dhe po krijon një të ardhme të parashikueshme dhe të qëndrueshme për të gjithë qytetarët.

Mickoski gjithashtu përshëndeti udhëheqësit nga rajoni që do të marrin pjesë në samitin në Shkup mbrëmë.

Pata nderin të prisja udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-së. Shkupi po pret një ngjarje të rëndësishme dhe ne po e shfrytëzojmë këtë mundësi për të lobuar për interesat dhe politikat maqedonase, njoftoi Kryeministri Mickoski në profilin e tij në Facebook.

Kos u prit në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit nga Ministri i Jashtëm Timcho Mucunski, i cili vlerësoi se integrimi evropian nuk është vetëm një angazhim deklarativ, por edhe një përcaktim i qartë strategjik i Qeverisë.

Në takimin e liderëve të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, fokusi do të jetë në Planin e Rritjes, axhendën e reformave, si dhe sfidat me të cilat përballet vendi ynë dhe rajoni në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian, njoftoi Mucunski në profilin e tij zyrtar në Facebook.

Dje, në prag të fillimit zyrtar të Samitit të Liderëve të Ballkanit Perëndimor, Komisioneri i BE-së për Zgjerim u takua edhe me Ministrin për Çështjet Evropiane, Orhan Murtezani.

Në bisedime, siç njoftoi eurodeputeti, Murtezani theksoi rezultatet që vendi ka arritur deri më tani në zbatimin e Planit të Rritjes, i cili është tema kryesore e Samitit, si dhe Axhendën e Reformave 2024-2027.

Komisioneri Kos përshëndeti angazhimin dhe përpjekjet reformuese të Qeverisë, veçanërisht në fushën e reformave të zbatuara me sukses, ligjeve të miratuara rishtazi dhe momentumin e zbatimit të masave prioritare në disa sektorë kyç si: qeverisja, energjia, tranzicioni i gjelbër, dixhitalizimi, zhvillimi i kapitalit njerëzor, klima e biznesit dhe sundimi i ligjit. Komisioneri inkurajoi Qeverinë të vazhdojë me këtë vrull reformash, duke theksuar njëkohësisht rëndësinë e shfrytëzimit të momentit aktual për përparim të mëtejshëm dhe tejkalimin e sfidave të mbetura, thuhet në deklaratë.

Vizita e Komisionerit për Zgjerim në vend u njoftua javën e kaluar nga Komisioni Evropian, i cili njoftoi se Kos po vjen në Shkup për t’u takuar me udhëheqësit nga Ballkani Perëndimor mbi Planin e Rritjes dhe se përveç Kryeministrit Mickoski, në takim do të marrin pjesë edhe udhëheqësit e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi.

Për shkak të takimit të udhëheqësve, një regjim i veçantë trafiku do të futet në zonën më të gjerë qendrore të qytetit në Shkup për këto dy ditë. Ministria e Brendshme u bën thirrje përdoruesve të rrugës të binden urdhrave të oficerëve të policisë.