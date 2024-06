Faleminderit të gjithë deputetëve për vërejtjet, kritikat, analizat e tyre. Sinqerisht kam pasur dilema personale nëse t’u referohem sulmeve të opozitës gjatë ditës së djeshme dhe të sotme, aq më tepër që i konsideroj të pavend dhe përtej interesave të qytetarëve dhe të defokusuar nga problemet reale të qytetarëve, në në të njëjtën kohë për faktin se qytetarët janë të ngopur me argumentet tona të ndërsjella, të cilat ndonjëherë janë joproduktive dhe rraskapitëse për opinionin, theksoi kryeministri Mickoski.

Prandaj do të thosha, vetëm faleminderit, do t’i mbaj parasysh në veprimet e mia të mëtejshme, më shumë si shembull se çfarë nuk duhet bërë. Qytetarët janë ngopur me grindjet tona dhe marifetet tona politike ditore. Kërkon punë, përkushtim, përgjegjësi dhe projekte konkrete. E premtoj sërish sot. Shteti do të jetë në duart e qytetarëve dhe të gjitha institucionet do të punojnë dhe krijojnë për qytetarët.

Qytetarët kanë nevojë për fokusim në problemet dhe sfidat e tyre reale, krijimin e një sistemi shëndetësor të qëndrueshëm dhe profesional që do të jetë funksion i çdo qytetari, krijimin e një sistemi arsimor të bazuar në njohuri, vlera dhe në hap me trendet moderne botërore. ata kanë nevojë për një standard më të lartë, më shumë para, cilësi më të mirë të jetës, ditë pensioni paqësore, paqësore dhe dinjitoze, institucione funksionale, dëshirë për të jetuar dhe krijuar këtu në Maqedoni, këto gjëra për fat të keq u shkatërruan për shkak të qeverisë tuaj, për shkak të pamaturisë dhe pamaturisë suaj dhe papërgjegjshmëri.

Sulmet që dëgjoj këto dy ditë në përgjithësi zbresin në dy teza. E para është Marrëveshja e Prespës dhe rivendosja e emrit, e dyta është propozimi francez dhe korniza e negociatave. Nuk do të them se LSDM-ja si parti politike është dënuar dy herë për gënjeshtra dhe të pavërteta, fakti që nuk keni marrë guximin të më kërkoni falje është çështje tjetër. Por ju nuk e morët mësimin nga qytetarët. Kush jam unë që t’ju jap këshilla, por këtu do t’ia lejoj vetes t’ju jap dy këshilla.

Këshilla e parë është që me këto gënjeshtra dhe ndërtime që po dëgjojmë këto dy ditë nuk do ta rifitoni besimin e qytetarëve. Duke qenë se ata e dinë saktësisht se çfarë keni bërë dhe pse keni humbur besimin e qytetarëve, do të duhet kohë për ta rifituar atë. Duhet t’i jepni kohë kohës.

Ne në VMRO-DPMNE ishim të vetëdijshëm se duhet t’i jepnim kohë pas kohe. Dhe atëherë, kur disa prej jush bënin koalicione jo parimore, për të punuar kundër lidershipit të VMRO-DPMNE-së, ju thamë që t’i jepni kohë pas kohe, dhe pasi ka kaluar ajo kohë, unë si kryetar i VMRO-DPMNE-së dërgova një ish-presidentët tuaj në pension politik, i dyti është ende këtu politikisht aktiv, mendoj se pas zgjedhjeve lokale do të duhet të zgjedhin edhe një të katërt. Prandaj keshilla ime eshte ti shikoni gjerat sic jane, nuk i humbisni zgjedhjet per keto gjera qe shpifni rrejshem, i humbisni zgjedhjet se luajten futboll me ju, duke ju turperuar para se gjithash si individe. partnerët tuaj të koalicionit dhe më pas Maqedonia si shtet. I humbe zgjedhjet se kishe Laskarcin, Besa trans, spitalin modular kur njerezit digjeshin te gjalle dhe fajin e kishte kablloja, keto disfata ne zgjedhje sepse rastësisht djem mjekrrash te lidhur me drejtues te partnereve te koalicionit blene qendra tregtare. në qendër të Shkupit, humbja juaj ndodhi sepse ju vozitni Rolls Royces më të shtrenjtë në një vend rural në Maqedoninë perëndimore, njerëz që janë të lidhur me liderët e partive politike që ishin partnerët tuaj të koalicionit, humbja juaj ndodhi për shkak të shumë gjërave që ju zhgënjuat. njerëzit rreth dhe kryesisht sepse populli dëshiron të shohë njerëz të rinj, të bëjë atë reformë që është e nevojshme në partinë tuaj, të bëjë katarsisin që i duhet Maqedonisë, ka nevojë edhe VMRO-DPMNE-ja dhe koalicioni “Maqedonia juaj”.

Dora ime është zgjatur drejt jush, ajo dorë do të mbetet e zgjatur, për çdo gjë që është me interes kombëtar për Maqedoninë si shtet.

Teza juaj e dytë që një gjë e quajtëm Marrëveshjen e Prespës, një gjë tjetër bëmë nuk është vetëm e rreme dhe e turpshme, por këtu dua të sqaroj edhe një herë se ky lloj diktimi bullgar në këto rrethana sa jam kryeministër nuk do të kalojë dhe do të nuk keni ndryshime kushtetuese, kjo duhet ta keni të qartë, keni bërë një gabim, ai gabim do t’i kushtojë shumë çdo qytetari, por më së shumti do t’i kushtojë Maqedonisë, pse, sepse atëherë para se të hyni në aventura të tilla duhet të uleshit si Të shtrëngoj dorën, kishim nevojë për ty nëse do të na jepje dorën dhe do të uleshe të bisedonim, atëherë do të ishte e qartë se kjo gjë thjesht nuk funksionoi ashtu siç e imagjinonit ju apo dikush tjetër. Njerezit qe me njohin e dine qe fjala ime peshon male dhe keto qe po ju them po i them se e besoj dhe mbiemrin e turpshem do ta them para betimit se me kujton personalisht turpin qe i keni sjelle atdheut tim . familjes sime dhe nipërve të mi të palindur dhe atyre pas tyre. Dhe sa të jem gjallë, politikisht dhe si qenie njerëzore, do të bëj gjithçka për të korrigjuar këtë padrejtësi, fatkeqësisht në këtë moment jam i pafuqishëm dhe në këtë moment unë si qenie njerëzore do të duhet të kapitulloj para ju dhe e thoni atë një mbiemër të turpshëm sepse është fatkeqësisht pjesë e ligjit dhe kushtetutës që unë duhet ta respektoj si kreu i qeverisë.

Do të shihni se çfarë do të thotë puna për njerëzit e dikujt dhe çfarë është lufta ime.

Që ne po përpiqemi të bëjmë më të mirën për të bërë diçka pozitive nga kaosi që na keni imponuar është diçka që nuk do të na pengoni ta bëjmë. Kjo do të jetë lufta ime. Çdo ditë. Çdo ditë. Për të bërë më mirë. Të punojmë denjësisht, të mos zhgënjejmë qytetarët. Kjo është lufta ime. Diku e diku do t’ia dalim, dikur e diku mund jo, por ajo që premtoj duke qëndruar këtu është se nuk do të dorëzohem, do të luftoj dhe do të jetë mirë, do të jetë shumë më mirë, sepse vendi meriton më mirë, Qytetarët meritojnë më mirë!

Dua të theksoj se gjatë shekujve, qytetarët e këtij vendi punuan pa u lodhur dhe me përpikëri. Ata luftuan dhe punuan për pavarësinë dhe pavarësinë e saj, duke ndërtuar ura, fabrika, rrugë, shkolla dhe spitale. Ata paguanin taksa dhe tarifa. Në kohët më të vështira ata ishin gjithmonë me vendlindjen e tyre, duke sakrifikuar veten, kohën dhe jetën e tyre për mbijetesën e tij.

Nga brezi në brez, puna dhe sakrifica kanë qenë fenerët e popullit tonë. Sot është koha që atdheu të luftojë. Është koha që atdheu të punojë dhe të krijojë për qytetarët tanë – për secilin prej jush!

Për ty!

Me përpjekje dhe përkushtim të përbashkët, ne mund të ndërtojmë një të ardhme të ndritur së bashku. Një e ardhme në të cilën çdo qytetar do të mund të thotë me krenari – Kjo është e imja dhe funksionon dhe krijon për mua!

Pas pak orësh do të nisin 100 ditët e para të funksionimit të kësaj qeverie dhe me këtë zotim duam të lëmë një gjurmë tjetër të angazhimeve tona dhe këtë herë t’i referohemi konkretisht asaj që do të bëjmë në 100 ditët e para të funksionimit tonë. .

Ne premtojmë se në 100 ditët e para do të rrisim standardet.

Ne premtojmë se do të punojmë shumë, se do të kujdesemi, se vendi do të ndryshojë, se do të ecë përpara, se do t’ju respektojmë dhe se do të jemi të përgjegjshëm.

Prandaj në 100 ditët e para e nisim furishëm, me optimizëm, por edhe me shumë shpresë:

– Do të ulim taksat;

– Do të rrisim pensionet;

– Do të fillojmë një projekt me mbi 200 milionë euro për projekte komunale;

– 1 miliard euro për ekonominë maqedonase;

– Investime të reja të huaja për punësime të reja;

– Tekste falas për të gjithë;

– Fronti kundër korrupsionit;

– Lufta për rritje deri në 5 për qind të ekonomisë maqedonase;

– Fillimi i projekteve kapitale të infrastrukturës dhe shumë gjëra të tjera.

Për ty!

Për NE!

Kjo do të jetë një qeveri për popullin!Një brez i ri po vjen.

Ta bëjmë Maqedoninë sërish krenare

Ky është shansi i fundit për këtë

Faleminderit.