Kemi kaluar shumë së bashku. Ne mposhtim një qeveri që shkatërroi Maqedoninë për një kohë të gjatë, duke e zhytur në krim dhe korrupsion. Më keni dhënë besim të jashtëzakonshëm, dhe kjo do të thotë shumë për mua si person, thotë ministri i ri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.

Unë kam qenë pjesë e VMRO DPMNE-së prej shumë vitesh, nga nderi në kryetar të Unionit të Forcave të Reja, deri te deputeti apo tash nënkryetar i partisë, por zelli për të bërë diçka më shumë për të gjithë qytetarët është i barabartë dhe Unë do të thoja më i madhi deri tani.

Si Ministër i Transportit dhe Lidhjeve dhe si Zëvendëskryeministër, mund të them se do të bëj çmos që ndryshimi të ndihet. Për të realizuar projekte të rëndësishme infrastrukturore.

Autostrada të reja, hekurudha, hekurudha të shpejta, autostrada të reja dhe shumë gjëra të tjera.

Sido që t’i përfundojmë ato që tashmë janë nisur, autostrada e Ohrit Kërçovë, autostrada e shpejtë Veles Gradsko dhe të tjerat që presin implementim.

Më e mira nuk ka ardhur ende. Nuk ka kohë për të pritur. Qytetarët tanë humbën shumë kohë dhe dhanë shumë për Maqedoninë.

Është koha që Maqedonia të japë për ta. Ne do të punojmë furishëm, do të thosha jam punëtor dhe jam i bindur që të gjithë së bashku do të punojmë në shërbim të qytetarëve.

Premtim. Maqedonia për ju, për të gjithë ju. Ne fillojme