Mercedes duket se ka “hequr dorë” nga E-Class All-Terrain krejt i ri, duke u rikthyer për një gjeneratë të dytë. Ndërsa SUV-të crossover duket se janë “shija e dekadës së fundit”, All-Terrain është një diçka e freskët për ata që kërkojnë diçka pak më ndryshe, shkruajnë mediat e huaja. Me lëvizje standarde me të gjitha rrotat, All-Terrain i ri do të vazhdojë të luftojë me Audi A6 All-Road dhe Volvo V90 Cross Country.

Çmimi do të shpallet më afër lansimit, por pritet që Mercedes-Benz E-Class All-Terrain të vijë me rreth 70,000-80,000 dollarë. Klientët evropianë mund të presin të shohin makinat të mbërrijnë në sallë ekspozite diku gjatë tremujorit të parë të 2024, me dërgesat në SHBA të konfirmuara për vitin 2024, por ende pa datë lansimi.