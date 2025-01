Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski ka shpërndarë një video të hekurudhës së re nga Kumanova në Beljakovc, e cila është vënë në funksion sot.

Një projekt serioz kapital infrastrukturor. Kjo është pjesë e hekurudhës me Bullgarinë që duhet të lidhë Shkupin dhe Sofjen. Vazhdojmë me projekte të mëdha!, tha Nikolloski.

Vetëm me përkushtim dhe përgjegjësi mund të vihen në funksion tre projekte të mëdha kapitale për dy javë, tha Nikoloski sot, duke theksuar se hekurudha nga Kumanova në Beljakovc do të thotë përparim ekonomik për këtë rajon, do të thotë lidhje me fqinjët dhe përmirësim i jetës së qytetarët.

Një ditë e mrekullueshme për hapjen e hekurudhës nga Kumanova në Beljakovcë, 31 kilometra që shpresoj se do të thotë zhvillim dhe përparim i ri ekonomik për të gjithë rajonin. Ky është një nga rajonet që duhet të zhvillojmë më shumë në vend dhe një rajon që meriton padyshim një progres më të madh ekonomik. Siç tha drejtori i Infrastrukturës Hekurudhore, ka qenë sfidë e madhe që projekti të përfundojë në kohë dhe tani projekti ka përfunduar me kohë.

Përfundimi tregon jo vetëm përkushtim dhe përgjegjësi, por edhe se në Maqedoni mund të realizohen projekte të mëdha infrastrukturore dhe kjo është vetëm një nxitje për të vazhduar më tej për fazën e dytë, dhe sigurisht për realizimin e fazës së tretë, për të cilën do të nevojiten përpjekje të përbashkëta me Bullgarinë fqinje. Dhe siç e them shpesh, këtu bëhet fjalë për lidhje, jo për lidhje me Sofjen, sepse rëndësia e kësaj hekurudhe është nëse kemi një lidhje të plotë me Korridorin 8.

Përdorimi i kësaj hekurudhe do të thotë shumë për popullatën vendase, do të thotë shumë edhe për biznesin, ne insistojmë që trafiku i mallrave të zhvillohet dhe tashmë kemi folur për pjesë të caktuara të trafikut të mallrave në këtë hekurudhë në mënyrë që biznesi të zhvillohet më lehtë. Dëshiroj ta falënderoj personalisht kryeministrin për mbështetjen e tij, nuk është pak që për dy javë të hapen tre projekte të mëdha – theksoi Nikolloski.

Ai është mirënjohës për mbështetjen.

Dëshiroj t’i falënderoj të gjithë ata që kanë punuar në hekurudhë, kontraktuesin, mbikëqyrësin dhe dua të ndaj një lajm të mirë për qytetarët e Kumanovës. Ata e dinë, por qytetarët e tjerë jo. Edhe pse Kumanova dhe Shkupi janë të afërt dhe të lidhur me hekurudhë, aktualisht nuk ka tren mes dy qyteteve. Për dy deri në tre javë nga sot, me mbështetjen e NP Zeleznica Transport, fillojmë linjën e rregullt Shkup – Kumanovë, e cila në ditë të caktuara të javës do të arrijë edhe në Beljakovc. Qoftë me fat Airlija dhe të shihemi për gjëra të bukura – theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski.