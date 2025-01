Kryeministri Hristijan Mickoski sot niset për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku më 20 janar do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të sapozgjedhur amerikan Donald Trump në Uashington. Më 20 janar, sipas njoftimit të qeverisë, Mickoski do të marrë pjesë edhe në ceremoninë e titulluar “Zërat e lirisë” që do të mbahet pas inaugurimit të organizuar nga kompanitë Trump Media dhe Rumple.

Është bërë e ditur se gjatë qëndrimit në Uashington, kryeministri maqedonas do të takohet me Howard Lutnick, bashkëkryetar i ekipit të tranzicionit të Presidentit Donald Trump dhe Sekretar i Tregtisë, Devin Nunes, kryetar i organit këshillues të inteligjencës së Trump dhe drejtor ekzekutiv i Trump Media. korporata dhe me CEO të Rumble, Chris Pawlowski. Qeveria bën me dije se janë të mundshme takime të tjera.

Vizitën e tij në SHBA dhe pjesëmarrjen në inaugurimin e Trumpit, kryeministri Mickoski, fillimisht në një intervistë për vitin e ri për MIA e ka paralajmëruar. Më pas ai tha se do të vizitonte Shtetet e Bashkuara më 18 janar, dy ditë para inaugurimit të presidentit të sapozgjedhur amerikan Trump.

Përveç Brukselit, Uashingtoni është një vend jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne si vend dhe për ne si qeveri. Pres të tërheq vëmendjen tek Shtetet e Bashkuara që e shohin Ballkanin me një sy tjetër. Së pari duhet të tërheqim vëmendjen rajonale – që Uashingtoni të na shikojë si një rajon, jo si një individ në atë rajon. Po – një njësi e rëndësishme, një udhëkryq natyror, zemra e Ballkanit, por, megjithatë, nëse shikojmë Ballkanin në tërësi, atëherë përmes thjerrëzës së Uashingtonit mund t’i shohim gjërat më qartë dhe dua t’i paraqes të gjitha këto. aty, cilat janë përparësitë që ne si të vegjël, “Ne ofrojmë një vend të bukur në zemër të Ballkanit, por edhe cilat janë sfidat për rajonin”, tha Mickoski në intervistë.

Në një koment në pyetjen e një gazetari pasi presidenti amerikan Donald Trump emëroi Howard Lutnik si Sekretar të Tregtisë në Qeverinë e SHBA-së, kryeministri tha se pret momente pozitive nga bashkëpunimi ndërshtetëror mes vendit dhe SHBA-së dhe se Lutnik do të shtojë edhe më shumë. vlerë për ekonominë amerikane, globale dhe bashkë me të edhe atë të ekonomisë maqedonase.

Po, ju kujtohet kur z. Howard Lutnik ishte këtu në Shkup në Qeveri. Ne diskutojmë shumë tema dhe kemi një miqësi personale. Pres sigurisht vetëm momente pozitive nga bashkëpunimi ynë i ardhshëm ndërshtetëror si partnerë strategjikë. Jam i bindur se do të sjellë vlerë të shtuar jo vetëm për ekonominë amerikane, por edhe për atë botërore, dhe kjo do të jetë pozitive edhe për ekonominë maqedonase. Natyrisht, e përgëzova dhe pres vetëm vlerë të shtuar. A ju kujtohet kur ishin mysafirë këtu në Qeveri, kishte nga ata që nuk e komentuan shumë pozitivisht? Është mirë që si qeveri kemi miq në ekonominë më të fuqishme në botë, ekonominë amerikane, kemi njeriun e parë që udhëheq ekonominë më të fuqishme në botë me më shumë se 28, 29 trilionë prodhim të brendshëm bruto dhe siç unë tha, jam i bindur se kjo mund të sjellë “vetëm lajme pozitive për sipërmarrësit maqedonas, por edhe për qytetarët maqedonas”, tha atëherë kryeministri.

Kryeministri shtoi se tani ka një numër të madh të kompanive amerikane që tashmë janë të pranishme me investimet e tyre këtu, që punësojnë qytetarë maqedonas dhe prodhojnë produkte maqedonase që përdoren në tregun amerikan.

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski në një dalje në Top Tema këtë javë deklaroi se do të jetë pjesë e delegacionit që do të udhëheqë kryeministri Mickoski në inaugurimin e Trump në Uashington, akt të cilin e vlerësoi si shumë domethënës për vendin tonë. vendi.

Ardhja e një administrate të re amerikane është padyshim një ngjarje e rëndësishme për ne. Mickoski do ta udhëheqë delegacionin tonë atje dhe së bashku me të do të jemi pjesë e shumë aktiviteteve formale dhe joformale, si dhe vetë inaugurimit. Le të afirmojmë qëndrimet tona me administratën e ardhshme, le të vazhdojmë të kultivojmë ato marrëdhënie të mira dhe personale mes Kryeministrit, meje dhe palëve të tjera të interesit në Qeveri. Le të konfirmojmë gjithashtu vazhdimësinë që presim nga politika e jashtme amerikane, në lidhje me çështjet që lidhen me rajonin, përkushtimin për integrimin evropian, për Aleancën në NATO dhe gjithçka që është e rëndësishme për ne nga pikëpamja e sigurisë dhe çështjeve evropiane dhe rajonale. që na prekin më shumë si shtet, tha Mucunski në një dalje të ftuar në Top Tema në Televizionin Telma.

Ai vlerësoi se ka nevojë për forcimin e marrëdhënieve tregtare dypalëshe me SHBA-në, jo vetëm në aspektin e investimeve, por edhe në portofolin e import-eksportit të vendit. Në këtë drejtim, ai beson se me administratën e re mund të bëjmë një ndryshim pozitiv, duke marrë parasysh, thotë ai, afërsinë e kryeministrit Mickoski me ministrin e Tregtisë, Lutnik, i cili e vizitoi vendin para disa muajsh.

Në aspektin politiko-siguror që është i rëndësishëm për ne, ne kemi nevojë për fokus dhe stimul shtesë nga Shtetet e Bashkuara për të kuptuar sfidat me të cilat përballet rajoni. Pa nënvlerësuar që nuk ka pasur asnjë fokus deri më tani, besoj se tashmë marrëdhëniet që kemi si qeveri, për shkak të individëve që janë emëruar në disa poste të larta ose që presim të emërohen në ato poste në Departamentin e Shtetit të SHBA-së. , duhet të forcojë këtë fokus drejt rajonit tonë. Këtu kemi një avantazh serioz dhe duhet të dimë ta përdorim. Ne si vend kemi një pozicion historik në administratën e ardhshme, por aftësia është të tërheqim vëmendjen për të marrë fokusin e merituar që ne si vend dhe rajon meritojmë. Kemi çështje që janë të natyrës serioze ekonomike, politike dhe të sigurisë, nënvizoi ministri Mucunski.

Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në një intervistë televizive javën e kaluar po ashtu theksoi se fakti që kryeministri Mickoski mori ftesë për të marrë pjesë në inaugurimin e Trumpit është një gjë e madhe dhe e rrallë dhe ndoshta është i vetmi nga rajoni që do të marrë pjesë në këtë. ngjarje.

Kryeministri ka marrë një ftesë. Është një ngjarje e madhe dhe e rrallë, dhe ai ndoshta është i vetmi nga rajoni që do të marrë pjesë. Diçka që flet shumë, jo vetëm për vendin, por edhe për të personalisht, se si përjetohet dhe vlerësohet në vendin më të fuqishëm në botë. “Është një nder i madh dhe jam i bindur se kryeministri do ta shfrytëzojë në mënyrën më të mirë për të prezantuar Maqedoninë dhe për të paraqitur interesat kombëtare maqedonase, që në fund të ditës do të jetë dobi për të gjithë ne”, tha Nikolloski.

Ky do të jetë inaugurimi i dytë i Donald Trump, i cili do të jetë presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara. Në inaugurimin në Kapitol pritet të marrin pjesë presidentë dhe kryeministra të shumtë, si dhe drejtues të organizatave botërore. Mandati i parë presidencial i Trump ishte nga 20 janari 2017 deri më 20 janar 2021.