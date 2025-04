Shkupi nga sot është zyrtarisht i lidhur drejtpërdrejt me Parisin përmes linjës së re ajrore Shkup – Paris. Mëngjesin e sotëm, në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, nga Aeroporti Orly për në Shkup, u zhvillua fluturimi i parë nga Parisi për në Shkup, i operuar nga EasyJet.

Linja do të funksionojë dy herë në javë dhe është prezantuar si rezultat i mbështetjes financiare të ofruar nga Qeveria përmes Ministrisë së Transportit përmes Programit për prezantimin e destinacioneve të reja.

Sipas marrëveshjes, EasyJet do ta operojë këtë linjë nga dita e sotme, 2 prill, deri më 31 dhjetor 2027, me një orar fluturimesh të paracaktuar.

“Kjo është një tjetër mundësi për komunikim dhe lidhje më të mirë të Maqedonisë me vendet evropiane dhe metropolet evropiane. Parisi është një destinacion tërheqës udhëtimi, por ajo që është edhe më e rëndësishme është se ne do të sjellim turistë në Maqedoni. Si qeveri, ne po krijojmë kushte me të cilat kemi tërhequr linja ajrore të reja në Maqedoni dhe rezultatet janë tashmë të dukshme.

Tetë destinacione të reja nga Aeroporti i Shkupit dhe dy nga Aeroporti i Ohrit janë prezantuar në një periudhë shumë të shkurtër kohore, duke ofruar një model shumë të shkurtër financiar ving pasagjerët sepse qëllimi është që sa më shumë njerëz të vijnë në Maqedoni dhe kjo do të thotë se ata do të përdorin edhe shërbime të tjera në vend dhe kjo është një strategji që ne e kemi zbatuar që nga fillimi dhe e cila po na jep rezultate konkrete.

Linja Shkup-Paris është pjesë e marrëveshjes për mbështetje financiare për futjen e linjave të reja ajrore, të cilën Ministria e Transportit e realizon përmes thirrjes publike për subvencione.

Nga Shkupi, përveç Parisit, linja janë futur edhe në Dubai, Shtutgart, Lion, Barcelonë, Gjenevë dhe Amsterdam dhe nga Ohëri në Stamboll dhe Bazel.

Sipas Programit për mbështetje financiare 2025-2027 të miratuar nga Qeveria, janë paraparë 360 milionë denarë për subvencione për futjen e linjave të reja ajrore.

Ky Program synon përmirësimin e trafikut ajror, ofrimin e destinacioneve të reja përmes kushteve të favorshme të udhëtimit për qytetarët, si dhe zhvillimin e aviacionit civil.