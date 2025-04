ot është një ditë e veçantë për të gjithë qytetarët që dëshirojnë rritje ekonomike, stabilitet dhe mundësi për përparim. “Me nder dhe krenari të veçantë jemi mbledhur këtu për të shënuar fillimin zyrtar të fabrikës së re, investimin e Magna Mechatronics – i cili do të jetë përshpejtues i fuqishëm i zhvillimit ekonomik dhe i ndryshimeve pozitive që po i krijojmë në vendin tonë”, tha sot Mickoski.

Ky investim nuk është thjesht një projekt kapital, por një histori e vërtetë besimi, partneriteti dhe vizioni i përbashkët. Ka një sipërfaqe prej 18 mijë metrash katrorë për të cilat do të investohen rreth 40 milionë euro dhe nga prezantimet e folësve të mëparshëm mund të konstatojmë se në kulmin e investimit do të punësohen mbi 600 persona.

Falë kësaj fabrike po krijohen vende të reja pune, po rritet prodhimi industrial dhe po forcohet ekonomia.

Vendi ynë po tregon gatishmërinë e tij për të qenë shtëpia e kompanive të suksesshme dhe konkurruese, të cilat jo vetëm prodhojnë, por edhe krijojnë vlera që do të ndihen ndër breza.

Si Qeveri, ne mbetemi të përkushtuar për krijimin e një klime të favorshme biznesi, kushte transparente investimi dhe mbështetje për çdo sipërmarrës që ka vizionin të investojë dhe të rritet këtu.

Ne po punojmë shumë për të përmirësuar infrastrukturën, për të reformuar arsimin dhe për të krijuar një fuqi punëtore të kualifikuar që do të plotësojë nevojat e industrisë moderne.

Si qeveri maqedonase kemi pasur dy tremujorë ekonomikë të suksesshëm, do të thosha, tremujorin e tretë dhe të katërt të vitit të kaluar. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, në tremujorin e tretë kemi shënuar një rritje të prodhimit të brendshëm bruto prej 3%, dhe në tremujorin e katërt kemi shkuar edhe një hap më tej, 3.2%, që na vendos ndër pesë ekonomitë me rritje më të shpejtë në Evropë në ato tremujorë.

Pres që kjo tendencë të vazhdojë edhe në këtë tremujor të parë të këtij viti. Nga sa mund të konkludojmë, paga mesatare është në rritje, e kemi edhe rritje të pensioneve. Ne po ndërtojmë veten nga një shtet i rrënuar siç e gjetëm për të krijuar një ekonomi që do të jetë konkurruese me ekonomitë evropiane dhe botërore.

Dua të falënderoj investitorët që e njohën vendin tonë si një vend me potencial dhe mundësi.

Faleminderit që i besoni punëtorëve tanë, ekonomisë sonë dhe komunitetit tonë.

Faleminderit që sollët zhvillim, inovacion dhe një jetë më të mirë për shumë familje me këtë fabrikë.

Ky është vetëm fillimi i një historie suksesi. Kam besim se kjo fabrikë do të jetë dëshmi se këtu, në vendin tonë, çdo investitor që zhvillon investime dhe prodhim mund të jetë konkurrues dhe tërheqës.

Me këtë, me nder dhe kënaqësi të madhe e shpall të hapur këtë fabrikë të re! Për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse në fakultet u mësoj pikërisht atë që do të prodhohet këtu sot për studentët e rinj dhe brezat që do të vijnë, dhe kjo është mekatronika. Pra, për të përfunduar, le të sjellë sukses, prosperitet dhe përparim për të gjithë!