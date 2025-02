Nesër (23 shkurt) Gjermania voton për Bundestagun e ri në një klimë politike të tensionuar, ku rritja e ekstremit të djathtë ka ngritur shqetësime serioze mbi të ardhmen e demokracisë gjermane.

Ekonomia më e fuqishme e Eurozonës dhe qytetarët gjermanë janë të ftuar të zgjedhin një qeveri të re dhe një kancelar të ri.

Zgjedhjet po mbahen gati gjashtë muaj para përfundimit të mandatit parlamentar, pasi koalicioni qeverisës, i cili përbëhej nga Partia Social Demokrate (SPD), Të Gjelbrit dhe Demokratët e Lirë (FDP), u shemb më 6 nëntor 2024.

Sipas sondazhit të fundit për Bild:

CDU, Kristian Demokratët e Friedrich Merz, po lëvizin nën pragun prej 30%, pasi marrin 29.5%, një përqindje që mund të vështirësojë formimin e qeverisë.

Partia e Alice Weidel Alternativa për Gjermaninë (AFD) e ekstremit të djathtë është 21%, më shumë se dyfishi i 10.3% që ishte katër vjet më parë.

SPD, Partia Socialdemokrate e Olaf Scholz, me 15%.

Partia e Gjelbër e udhëhequr nga Robert Habeck me 12.5%

Rritja e së majtës është e dukshme, me Die Linke që regjistron një aksion prej 7.5%.

Partia e krahut të majtë, por kundër imigracionit për Arsye dhe Drejtësi e Sarah Wagenknecht po shënon 5% dhe

Liberalët e FDP të Christian Lindner janë në 4.5%

Sondazhet e fundit tregojnë një parlament me pesë parti. Nëse një parti tjetër hyn në Parlament, vlerësohet se Merz nuk do të jetë në gjendje të formojë një qeveri as me socialdemokratët e kancelarit në largim Scholz dhe as vetëm me të Gjelbrit, por do të ketë nevojë për një parti tjetër.

Kjo sepse sa më shumë parti hyjnë në Parlament, aq më e vështirë bëhet formimi i qeverisë. Nëse një parti e gjashtë hyn në Parlament, konsiderohet e sigurt se për koalicion do të kërkohen tre parti.

Pragu i hyrjes në Bundestag është 5%, megjithatë një parti mund të sigurojë përfaqësimin e saj edhe nëse nuk e siguron atë, nëse mbledh të paktën tre “mandate të drejtpërdrejta” deputetësh, domethënë nëse kandidatët e saj fitojnë tre qarqe “monohedral”.