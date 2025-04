Ekonomi

Sot rriten pensionet për 2.500 denarë

Sot të gjithë pensionistët në vend do të marrin pensione më të larta. Mbi 300 mijë pensionistë do të marrin pensione të rritura të marsit prej 2.500 denarë në llogaritë e tyre. Me rritjen e pensioneve në vjeshtën e kaluar për 2.500 denarë, ata tashmë kanë të ardhura më të larta...