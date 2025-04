Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare ka pranuar kërkesën e partisë Aleanca e Maqedonasve për Integrim Evropian dhe nga sot polica e sigurimit me “karton jeshil” kushton vetëm 50 euro në vit, në vend të 400 eurove, sa ishte paguar më parë.

I shprehim mirënjohjen tonë Agjencisë së Mbikëqyrjes Financiare, e cila mori parasysh kërkesën e partisë sonë dhe miratoi uljen e çmimit të policës së sigurimit “Karton Jeshil” për automjetet e pasagjerëve. Ky vendim do të sjellë lehtësim të konsiderueshëm financiar, veçanërisht për banorët e qarkut të Korçës dhe të Peshkopisë, të cilët kanë lidhje të ngushta familjare, ekonomike dhe kulturore me Maqedoninë, tha për MIA, lideri i partisë Vasil Sterjovski.

Ai tha se Aleanca e Maqedonasve për Integrim Evropian do të vazhdojë të mbështesë iniciativat që përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe lehtësojnë lëvizjen e lirë.

Sterjovski, në emër të partisë, përshëndeti vendimin e Byrosë Shqiptare të Sigurimeve në fillim të muajit të kaluar, i cili hyri në fuqi më 1 shkurt dhe i cili u mundësoi qytetarëve shqiptarë të udhëtojnë drejt Malit të Zi me “karton jeshil” me policë sigurimi me premi të reduktuar.

Ai gjithashtu kërkoi nga Qeveria dhe Bordi i Mbikëqyrjes Financiare që urgjentisht të fillojë një proces konsultimesh dhe koordinimi me Byronë Shqiptare të Sigurimeve, në mënyrë që të zbatohet e njëjta masë për uljen e primit të “kartonit jeshil” në 50 euro në vit për Maqedoninë.