Kryqi i Kuq informoi se deri më sot janë mbledhur 102.410.247,00 denarë. Deri më tani është kryer pagesa e mjeteve për familjet e të gjithë personave të vdekur dhe të lënduar që po mjekohen jashtë vendit nga aksidenti tragjik në Koçan.

“Në vijim është mbledhja e të dhënave për të lënduarit e shtruar në spitalet e vendit në bashkëpunim me Shërbimin e Çështjeve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë. Pas marrjes së listave, menjëherë do të kryhet pagesa e mjeteve. Shpresojmë në fillim të javës së ardhshme. Menjëherë pas kësaj, Kryqi i Kuq i Maqedonisë do të fillojë me harmonizimin e kritereve për pagesën e mjeteve të mbetura për të pësuarit”, thonë nga Kryqi i Kuq i Maqedonisë.

Në vazhdimësi, theksojnë, Kryqi i Kuq vazhdon të ofrojë mbështetje psikosociale për popullatën e prekur përmes angazhimit të mbi 100 psikologëve në bashkëpunim me Odën e Psikologëve të Maqedonisë.

Në bashkëpunim me shkollat ​​po organizohet mbështetje e përditshme për mësuesit dhe nxënësit për përballimin e situatës, si dhe pjesëtarë të zjarrfikësve dhe pjesëtarë të Ministrisë së Punëve Brendshme. Me kërkesë të universiteteve, Kryqi i Kuq organizon trajnime për ndihmën e parë dhe ndihmën e parë psikologjike për studentët.

Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Odën e Psikologëve të Maqedonisë, Kryqi i Kuq në periudhën e ardhshme do të realizojë aktivitete për edukimin e studentëve, stafit mësimdhënës dhe profesional për përballimin e situatave stresuese, identifikimin me kohë dhe zvogëlimin e cenueshmërisë të shkaktuar nga krizat dhe situatat emergjente, si dhe zbutjen dhe eliminimin e pasojave për shëndetin mendor gjatë krizave dhe situatave emergjente.